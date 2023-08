Pensa em pedir demissão? Especialista dá cinco dicas para você se sentir mais feliz no trabalho

A- A+

Quando Minda Harts tinha 35 anos e trabalhava como arrecadadora de fundos (captação de dinheiro), ela se sentia cada vez mais frustrada. Seu gerente a via como uma “peça coringa” que poderia ser “colocada em qualquer lugar” e ainda fazer o trabalho. Mas ela queria ser uma líder.

— Por muito tempo, eu sempre pisei em ovos e nunca pensei que poderia usar minha voz da mesma forma que alguns de meus outros colegas usaram, porque não queria parecer muito agressiva ou com raiva — revela Harts, que agora é autora e passou a ser consultora sênior onde trabalhava.

Este ano, um estudo do Pew Research Center descobriu que apenas cerca de metade dos trabalhadores americanos estão extremamente ou muito satisfeitos com seus empregos. E uma pesquisa recente encomendada pela American Psychological Association relatou que cerca de um em cada cinco profissionais dizem que trabalham em um ambiente tóxico.

Harts considerou desistir, confessa, mas percebeu que não era a solução ideal. Então ela ficou e pediu para assumir projetos maiores. Ela acabou sendo promovida ao cargo de consultora sênior. Anos depois, quando Harts finalmente decidiu sair, ela usou suas novas habilidades para abrir sua própria empresa.

Se você está insatisfeito com seu trabalho, mas não está em condições de sair, pode haver maneiras de melhorar sua situação. Aqui estão algumas sugestões.

Questione a si mesmo

É fácil cair em um ciclo de pensamento negativo quando você se sente frustrado ou infeliz no trabalho. Em vez disso, aborde seus problemas com curiosidade, dizem os especialistas.

Questione a si mesmo o que o está inibindo no trabalho, aconselhou Amy C. Edmondson, professora de liderança da Harvard Business School. Então pergunte: “O que posso fazer? O que posso controlar?”

— Pense em como isso é empoderador — diz Edmondson. “Obviamente, a maior coisa que você pode fazer é sair. Mas há coisas menores.

Reúna-se com seu gerente para discutir suas aspirações e, em seguida, peça um feedback concreto, sugeriu Edmondson.

Outros especialistas recomendaram recorrer a pessoas de fora da organização, como amigos, familiares, conselheiros de carreira ou psicólogos vocacionais, para obter uma perspectiva diferente.

— Apenas isso como um primeiro passo pode muitas vezes levar a melhorias — sugere Dennis Stolle, diretor sênior de psicologia aplicada da American Psychological Association.

Recalibre suas expectativas

Se você está se sentindo desapontado em seu papel, pode haver uma incompatibilidade entre suas expectativas e a realidade. O que você está esperando para sair do trabalho? Isso é realista? Caso não seja, você ficaria mais satisfeito trabalhando com uma equipe diferente?

Tente ser flexível, recomenda Edmondson

— Vivemos em um mundo volátil e incerto. Tudo bem ter um plano de cinco anos, mas reconheça que é uma hipótese, não um fato — pontua.

E lembre-se que trabalhar duro significa aprender constantemente como agregar valor à empresa, acrescenta a especialista.

Para muitos trabalhadores, no entanto, a pandemia gerou uma rebelião contra a mentalidade de trabalho em primeiro lugar. Alguns funcionários adotaram a demissão silenciosa ou despender o mínimo de esforço para fazer o trabalho.

— Esses tipos de comportamento às vezes podem ajudar as pessoas que estão sobrecarregadas e subestimadas — analisa Mindy Shoss, professora de psicologia da Universidade da Flórida Central e especialista em bem-estar do trabalhador. — Mas, desistir silenciosamente não vai levar sua carreira adiante a longo prazo.

Redefina suas ambições

Embora a ambição seja frequentemente considerada uma característica admirável, às vezes pode dar errado.

— A ambição pode se tornar prejudicial quando ofusca todos os outros desejos ou necessidades, como nossa necessidade de cuidar de nós mesmos ou nossa necessidade de comunidade — explica Rainesford Stauffer, autora do livro “All the Gold Stars: Reimagining Ambition and the Ways We Strive” (“Todas as estrelas de ouro: reimaginando a ambição e as maneiras pelas quais nos esforçamos”, em tradução livre do inglês — não há versão brasileira do livro).

Em sua obra, Stauffer descreveu como seu desejo de sempre dizer sim e fazer malabarismos com vários empregos piorou sua saúde. Ela acabou aprendendo a ampliar o escopo de suas ambições para incluir o foco mais em sua comunidade e interesses pessoais.

Olhe para seus colegas de trabalho

Se você está se sentindo frustrado no trabalho, é provável que muitos de seus colegas de trabalho também estejam.

Mas se for esse o caso, não apenas desabafe e fofoque, aconselha Stolle. Encontre maneiras honestas e construtivas de apoiar uns aos outros, acrescenta.

Harts diz que se encontrou ao participar de atividades após o expediente com seus colegas de trabalho, como voluntariado e workshops de desenvolvimento profissional.

— Eu sei que o equívoco comum é que temos que ir ao happy hour para encontrar nossa tribo, mas existem outras maneiras de encontrar colegas que pensam como você.

Busque por mudanças

Às vezes, são necessárias apenas algumas pequenas modificações para tornar o trabalho mais agradável. Você precisa de mais flexibilidade em sua agenda ou trabalhar em casa com mais frequência? Que tal uma transferência para um departamento diferente?

Não custa nada perguntar, especialmente se você puder argumentar que a mudança que deseja melhorará seu desempenho no trabalho.

Finalmente, por mais difícil que seja, tente manter o otimismo, orienta Stolle.

— Não estou falando de otimismo irracional, mas da sensação de que isso também vai passar — finaliza.

