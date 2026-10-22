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Estados Unidos Pentágono anuncia compra de 850 caças F-35 em dez anos Aeronave é um dos aviões militares mais avançados do mundo

O Pentágono e a multinacional americana Lockheed Martin anunciaram nesta quinta-feira (21) um acordo de produção e compra de 850 aviões de combate F-35 ao longo de 10 anos.

O "acordo-quadro", que segundo o Pentágono "modernizará e ampliará" o programa F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, ainda precisa da aprovação e do financiamento do Congresso.

O F-35, um projeto conjunto entre os Estados Unidos e vários aliados, é um dos aviões militares mais avançados do mundo. Segundo a Lockheed, há mais de 1.375 F-35 destacados em todo o planeta.

O acordo, se aprovado, proporcionaria a Washington um programa de caças "previsível, acessível e resiliente", destacou a Lockheed, que salientou que o contrato representa bilhões de dólares em economias graças a "preços de longo prazo e descontos por volume industrial".

Em troca do compromisso de 10 anos do Pentágono, a Lockheed Martin financiará projetos no valor de 7 bilhões de dólares (35 bilhões de reais) para apoiar os F-35, informou o Pentágono.

"Alteramos de maneira fundamental a forma como estabilizamos a base industrial de defesa dos Estados Unidos, para produzir com rapidez e em grande escala", declarou Michael Duffey, principal responsável por aquisições do Pentágono, citado no comunicado do departamento.

"Ao alinhar os incentivos financeiros com o desempenho real, estamos garantindo que nossos combatentes contem com as capacidades letais de que precisam para lutar e vencer", assegurou.

A Lockheed se comprometeu a produzir os aviões de combate a um ritmo de 156 aeronaves por ano.

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