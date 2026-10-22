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Estados Unidos

Pentágono anuncia compra de 850 caças F-35 em dez anos

Aeronave é um dos aviões militares mais avançados do mundo

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Um caça Lockheed Martin F-35B do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA se prepara para pousar no Aeroporto José Aponte de la Torre, antiga Estação Naval de Roosevelt Roads, em 13 de setembro de 2025, em Ceiba, Porto RicoUm caça Lockheed Martin F-35B do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA se prepara para pousar no Aeroporto José Aponte de la Torre, antiga Estação Naval de Roosevelt Roads, em 13 de setembro de 2025, em Ceiba, Porto Rico - Foto: Miguel J. Rodriguez Carrillo/AFP

O Pentágono e a multinacional americana Lockheed Martin anunciaram nesta quinta-feira (21) um acordo de produção e compra de 850 aviões de combate F-35 ao longo de 10 anos.

O "acordo-quadro", que segundo o Pentágono "modernizará e ampliará" o programa F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, ainda precisa da aprovação e do financiamento do Congresso.

O F-35, um projeto conjunto entre os Estados Unidos e vários aliados, é um dos aviões militares mais avançados do mundo. Segundo a Lockheed, há mais de 1.375 F-35 destacados em todo o planeta.

O acordo, se aprovado, proporcionaria a Washington um programa de caças "previsível, acessível e resiliente", destacou a Lockheed, que salientou que o contrato representa bilhões de dólares em economias graças a "preços de longo prazo e descontos por volume industrial".

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Em troca do compromisso de 10 anos do Pentágono, a Lockheed Martin financiará projetos no valor de 7 bilhões de dólares (35 bilhões de reais) para apoiar os F-35, informou o Pentágono.

"Alteramos de maneira fundamental a forma como estabilizamos a base industrial de defesa dos Estados Unidos, para produzir com rapidez e em grande escala", declarou Michael Duffey, principal responsável por aquisições do Pentágono, citado no comunicado do departamento.

"Ao alinhar os incentivos financeiros com o desempenho real, estamos garantindo que nossos combatentes contem com as capacidades letais de que precisam para lutar e vencer", assegurou.

A Lockheed se comprometeu a produzir os aviões de combate a um ritmo de 156 aeronaves por ano.

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