Brasil Pente-fino do Bolsa Família vai usar inteligência artificial Ministro do Desenvolvimento diz que cerca de 2% dos beneficiários não se enquadram nos critérios do programa social

O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, afirmou hoje que o governo vai utilizar inteligência artificial para fazer um pente-fino no programa Bolsa Família e pagar exclusivamente às pessoas que realmente tenham direito ao benefício.

Segundo o ministro, cerca de 2% das famílias que recebem a renda não se encaixam nos critérios. Ele afirmou que o objetivo é chegar a 100% de eficiência.

A declaração foi dada durante o lançamento do plano anual da rede federal de fiscalização do Bolsa Família e CadÚnico. O grupo foi criado em 2023 e, de acordo com o governo, tem a função de prevenir fraudes e melhorar as informações e a fiscalização dos programas.

— A gente normalmente trabalhava com o CNIS, o cadastro do emprego, trabalhava com a renda declarada, as informações dos municípios. Agora não, nós vamos ter mais de 1,3 pentabytes de informações em sistema de cruzamento e esse cruzamento com inteligência, que permite alcançar ali informações precisas sobre quem, de alguma forma, não está cumprindo a regra e está recebendo — informou Dias.

De acordo com o Jornal Nacional, desde o início de 2023 foram detectados 3,7 milhões de benefícios ilegais que foram cortados. E mais de 3 milhões de famílias foram incluídas porque reuniam condições para participar, mas estavam de fora. Atualmente, o programa social atende 20,81 milhões de famílias.

Modernização de sistema

Agora, as grandes fraudes envolvendo crimes cibernéticos de adulteração dos dados cadastrais vão ser o foco da fiscalização.



O governo vai investir R$ 200 milhões na modernização de sistemas para facilitar o acesso e o cruzamento das bases de dados, informou o JN. Com a inteligência artificial, a fiscalização vai ser mais rápida e precisa no acesso e no cruzamento de todas as bases de dados do serviço público — como informações sobre emprego, renda e tamanho das famílias.

O plano anual da rede federal de fiscalização prevê oito ações a serem realizadas pela rede, entre elas, a elaboração de uma proposta para melhorar a qualidade da base de dados e atualização e unificação do fluxo de denúncias do programa Bolsa Família e do CadÚnico.

O ministro afirmou que, em 2022, ano eleitoral, houve aumento no número de fraudes, por isso o governo pretende investir na prevenção.

— Não esperar primeiro ter a fraude para depois descobrir. Queremos evitar antes do primeiro pagamento. Essa que é a eficiência que queremos alcançar no Cadastro Único e, ainda, em todos os sistemas de proteção social, proteção especializada, que há no Brasil — afirmou Dias.

