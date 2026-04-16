Qui, 16 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta16/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Bebidas e Alimentos

PepsiCo supera expectativas de lucro e receita no 1º trimestre fiscal

Às 7h17 (de Brasília), a ação da empresa operava praticamente estável no pré-mercado em Nova York

Reportar Erro
PepsiCo supera expectativas de lucro e receita no 1&ordm; trimestre fiscalPepsiCo supera expectativas de lucro e receita no 1º trimestre fiscal - Foto: Divulgação/Internet

A PepsiCo teve lucro líquido de US$ 2,33 bilhões no primeiro trimestre fiscal de 2026 (encerrado em 21 de março), 27% maior do que o ganho de US$ 1,84 bilhão apurado em igual período do ano passado.

Na mesma comparação, o lucro por ação da empresa americana de bebidas e alimentos subiu de US$ 1,33 para US$ 1,70. Com ajustes, o ganho por ação foi de US$ 1,61 entre janeiro e março, superando a expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,54.

Leia também

• Durigan cita relatório do FMI e diz que economia do país está "no caminho certo"

• Orçamento 2027: governo apresenta diretrizes e prevê contas no azul, com economia de 0,5% do PIB

• Automatização e qualificação de cadastros poderia gerar economia de R$ 22 bi com programas sociais

Já a receita da multinacional teve avanço anual de 8,5% no trimestre, a US$ 19,4 bilhões, também acima da previsão da FactSet, de US$ 18,9 bilhões.

Às 7h17 (de Brasília), a ação da PepsiCo operava praticamente estável no pré-mercado em Nova York.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter