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Bebidas e Alimentos PepsiCo supera expectativas de lucro e receita no 1º trimestre fiscal Às 7h17 (de Brasília), a ação da empresa operava praticamente estável no pré-mercado em Nova York

A PepsiCo teve lucro líquido de US$ 2,33 bilhões no primeiro trimestre fiscal de 2026 (encerrado em 21 de março), 27% maior do que o ganho de US$ 1,84 bilhão apurado em igual período do ano passado.

Na mesma comparação, o lucro por ação da empresa americana de bebidas e alimentos subiu de US$ 1,33 para US$ 1,70. Com ajustes, o ganho por ação foi de US$ 1,61 entre janeiro e março, superando a expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,54.

Já a receita da multinacional teve avanço anual de 8,5% no trimestre, a US$ 19,4 bilhões, também acima da previsão da FactSet, de US$ 18,9 bilhões.

Às 7h17 (de Brasília), a ação da PepsiCo operava praticamente estável no pré-mercado em Nova York.



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