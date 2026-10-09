Pequenos negócios impulsionam a economia de Pernambuco

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O Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, celebrado em 5 de outubro, reforça a importância de um segmento que representa 93,9% das empresas em operação em Pernambuco. Com 651,1 mil pequenos negócios ativos, o estado tem nesses empreendimentos um dos principais motores da economia e da geração de empregos: apenas no primeiro semestre de 2026, eles foram responsáveis por um saldo positivo de quase 22 mil postos de trabalho formais.

O desempenho positivo no estado reflete a tendência nacional, destacando-se setores como serviços, construção civil e indústria de transformação. Em âmbito nacional, as pequenas empresas correspondem a cerca de 30% do Produto Interno Bruto (PIB).

“Os pequenos negócios desempenham um papel estratégico na economia do estado, tanto pela geração de empregos quanto pela capacidade de movimentar diferentes setores e impulsionar a atividade econômica em todas as regiões do estado. Quando essas empresas crescem, elas fortalecem cadeias produtivas, ampliam oportunidades de negócios e desenvolvem territórios. O compromisso do Sebrae é contribuir para um ambiente cada vez mais favorável para esses empreendedores”, destacou o superintendente do Sebrae Pernambuco, Murilo Guerra.

O Sebrae Pernambuco destaca o ano todo histórias de gente que sonha, planeja e faz. O resultado são pequenos negócios que saíram de uma ideia e viraram geração de emprego, renda e satisfação.

São nomes como Andréia Henriques e sua Delideia Doceria, que apostou em uma receita que alavancou sua produção de 10 para 200 bolos por dia e virou a cara de seu negócio, em Petrolina. Ou como Paulo Cysneiros que criou uma cadeia produtiva em torno de sua Pizza pra 1 com funcionários formais, produtores rurais e pequenos fabricantes em Serra Talhada.

São ideias como a de Fátima Lima e a sua Fio e Renda, que movimenta São Vicente Férrer, na Zona da Mata, e retira matéria-prima e inspiração na bananeira. É a dedicação de Patrícia Souza, que colocou o sabor de Igarassu no cardápio do Bar da Fritada, um negócio consolidado há mais de 30 anos.

No Agreste, Garanhuns conta com Carlos Araújo, um empreendedor que criou uma marca de bolos artesanais, a São Miguel: são 8 mil bolos comercializados por mês. Em Caruaru, Maria Cecília abriu a De’Lírio Padaria Artesanal e Afetiva, onde sua paixão por fermentação ganhou CNPJ.

Escolha que transforma comunidades

Uma escolha que movimenta toda uma comunidade: é com essa mensagem que o Movimento Compre do Pequeno reforça que dar preferência aos pequenos negócios é participar diretamente para a geração de emprego e renda. Dados do Sebrae mostram que 41% dos consumidores conhecem o Movimento, e um em cada três já escolheu comprar de um pequeno negócio para participar da mobilização.

Criado pelo Sebrae em 2015, em torno do 5 de outubro, Dia Nacional da Micro e Pequena, o movimento nacional incentiva a decisão de compra como um ato de cidadania. Quase onipresentes, em bairros, municípios do interior e periferias, os pequenos negócios regem as economias de seus territórios, fortalecendo empreendedores e o desenvolvimento sustentável.

Números dos Pequenos Negócios - Pernambuco

Mais de 651 mil pequenos negócios ativos, equivalentes a 93,9% das empresas do estado.

São 380 mil MEIs, 223,3 mil microempresas e 47,7 mil empresas de pequeno porte.

Mais de 122 mil pequenos negócios abertos até setembro de 2026, com saldo positivo de 49,5 mil empresas.

50,4% das empresas têm pelo menos 3,5 anos de atividade.

Cerca de 279 mil pequenos negócios sob gestão feminina. As mulheres representam 41,1% dos empresários do estado.

Saldo positivo de 24,2 mil empregos nos pequenos negócios até julho de 2026, com destaque para Serviços, responsável por 12 mil vagas.

24,7% dos donos de negócios são formalizados, ante 34,7% no Brasil, no quarto trimestre de 2025.

Rendimento médio dos donos de negócios formais de R$ 6.115, frente a R$ 1.646 entre os informais, no quarto trimestre de 2025.

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