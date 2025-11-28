A- A+

Pequod Pequod Investimentos lança divisão de M&A para atender empresas do Norte e Nordest Grupo pernambucano mira empresas de polos econômicos consolidados da região, em segmentos como agronegócio, tech e ESG

Em meio ao avanço de operações de fusões e aquisições em companhias de médio e grande portes das regiões Norte e Nordeste, a Pequod Investimentos acaba de criar a Pequod Corporate Advisory, divisão voltada exclusivamente para M&A, captações e emissões de títulos corporativos.

O novo braço do grupo pernambucano passa a oferecer assessoria técnica a empresas que buscam vender participações, captar sócios estratégicos ou estruturar operações de dívida no mercado financeiro.

Com esse movimento, a Pequod, que em apenas seis anos de operação já administra uma carteira de ativos superior a R$ 4 bilhões, entra em um nicho ainda pouco atendido pelos grandes bancos do segmento, tradicionalmente voltados para o eixo Rio–São Paulo.

A expectativa da empresa para os próximos cinco anos é a de movimentar cerca de R$ 1 bilhão em operações de fusões e aquisições e até R$ 2,5 bilhões em renda fixa.

A Pequod Corporate Advisory tem como target empresas com faturamento entre R$ 30 milhões e R$ 2 bilhões e mira polos econômicos que passam por um ciclo sustentado de expansão em estados como Pernambuco, Bahia e Ceará, onde jovens empresários que têm nas mãos o chamado “dinheiro novo” buscam dar um salto exponencial nos negócios por meio de IPOs e M&A. No Norte, Rondônia - que se destaca pela intensa produção de soja e milho - está entre as praças almejadas.

“Vamos oferecer um padrão técnico em nível de excelência para empresas de médio e grande portes. Nossa assessoria sai na frente porque temos DNA regional e conhecimento aprofundado sobre a dinâmica de diversos segmentos econômicos que contam a história de desenvolvimento do Norte e do Nordeste”, ressalta o executivo Arthur Meyer, sócio da Pequod encarregado de liderar a nova divisão.

Com 20 anos de experiência em private equity e wealth management, Meyer anteriormente ocupou o cargo de vice-presidente de Investment Banking no Banco Santander. Em seu currículo, constam também passagens pelo BTG Pactual e Vinci Partners, instituições nas quais liderou mais de 20 transações entre aquisições, vendas de participação e captações de fundos.

De acordo com o executivo, o novo braço corporativo terá um portfólio que inclui compra e venda de participações societárias, busca de investidores financeiros e estratégicos, estruturação de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), além de emissão de debêntures.

A operação atenderá exclusivamente ao público pessoa jurídica, em transações com perfis similares aos conduzidos por consultorias e auditorias globais como PwC, KPMG e Deloitte.

“Existe um espaço imenso para ser explorado. Tanto nas grandes empresas, assessoradas de forma insatisfatória pelos bancos de investimento tradicionais, quanto nas companhias médias, que crescem rapidamente, mas ainda carecem de estrutura financeira adequada para captar capital”, reforça Arthur Meyer.

