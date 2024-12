A- A+

Turismo "Perambulando" movimenta o Recife Antigo com celebração à cultura pernambucana Projeto promovido pela Secretaria de Turismo e Lazer reúne turistas e moradores no Marco Zero com cortejo de manifestações culturais

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, deu início neste domingo (22) ao projeto “Perambulando”, um receptivo cultural que trouxe a diversidade das manifestações populares do Estado ao coração do Recife Antigo.

O cortejo imersivo aconteceu nos arredores do Armazém 14, às 17h, encantando turistas e moradores com apresentações de grupos tradicionais, como o Urso do Bairro Novo (Ribeirão), o Maracatu Rural Vencedor (Chã de Alegria), o Grupo de Dança Folcpopular (Bezerros) e a Orquestra de Frevo Henrique Dias (Olinda).

O secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Paulo Nery, comemorou a estreia da ação que, neste primeiro momento, ocorrerá todos os domingos até o último fim de semana de janeiro de 2025.

“Este cortejo multicultural resgata as raízes da nossa terra, valoriza os nossos artistas, fomenta a economia criativa e faz uma grande festa aqui no Marco Zero para os visitantes e para os turistas. A gente está muito feliz que o Governo de Pernambuco e nossa governadora Raquel Lyra estejam fazendo esse movimento acontecer”, avaliou o titular da pasta.

O vice-presidente do Urso do Bairro Novo, Flávio José, demonstrou satisfação em participar da primeira atividade da ação.

“Para a gente é um prazer estar aqui nesse projeto tão maravilhoso, que é o Perambulando. Nós ficamos muito felizes de representar não só a Zona da Mata, como todo o Estado. É uma honra sentir essa emoção e essa energia tão grande que é a cultura de Pernambuco”, afirmou.

A administradora Joyce Albuquerque, 33 anos, veio de São Paulo e estava no Marco Zero no momento no cortejo.

“A cultura daqui é muito rica. A gente chegar aqui e se deparar com um desfile como esse, ainda mais sabendo que é gente do estado inteiro para fazer essa festa, é muito interessante”, comentou. Já o técnico de informática Wellington Silva, 28 anos, morador do bairro de Areias, na Zona Oeste do Recife, trouxe a família para passear e gostou da ação. “Muito bonito. A gente só vê essas coisas no carnaval, mas o ano inteiro pode ter maracatu, frevo”, disse.

Calendário

Com seis edições programadas para os dois últimos domingos de dezembro e os quatro de janeiro, o “Perambulando” visa aproximar turistas e moradores das tradições culturais pernambucanas de forma interativa e inclusiva.

Inspirado no conceito de “perambular” – explorar livremente com curiosidade e abertura – o projeto oferece uma oportunidade única para vivenciar a riqueza dos ritmos e manifestações locais, de maneira gratuita, em um dos pontos mais icônicos do Recife.

