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Dívidas Perdão das dívidas é automático, MEIs não vão precisar fazer nada, afirma ministro Se aprovada pelo Congresso, a medida deverá perdoar as dívidas dos MEIs a partir de 1º de janeiro de 2027

O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou nesta terça-feira (13), que, de acordo com o projeto que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai enviar ao Congresso, o perdão das dívidas é automático.

Essa medida deve tramitar com urgência e, se aprovada, anistiará automaticamente as dívidas dos microempreendedores individuais (MEIs) em 1º de janeiro de 2027.

"É uma questão automática. É muito importante registrar, as pessoas não vão ter de ir a lugar nenhum, a guichê nenhum, não vão pedir nada", afirmou Moretti.

O ministro disse ainda que vai pedir que o projeto seja votado com urgência para poder valer no início do ano que vem.

Além do perdão das dívidas e da promessa de apoiar o projeto no Congresso que amplia o limite de MEI de R$ 110.000 pra R$ 140 000, a medida também permite a contratação de mais um funcionário para essa modalidade.

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