Perdeu o Concurso Nacional Unificado? Confira outros com inscrições abertas e o que vem por aí

A- A+

As inscrições do Concurso Nacional Unificado (CNU) já terminaram, com mais de dois milhões de cadastros confirmados. Apesar de o CNU abranger diversas instituições federais, alguns órgãos optaram por realizar seus concursos próprios e já estão com inscrições abertas.

São 5.516 vagas ofertadas e salários que chegam até R$ 20.924,80. As inscrições para o concurso da Anatel, por exemplo, terminam nesta segunda-feira às 18h. Para você não perder as oportunidades que estão abertas, o Globo montou um guia com os principais concursos da esfera federal já lançados.

Confira a lista abaixo:

Agência Nacional de Telecomunicações

Encerramento das inscrições: hoje, dia 26 de fevereiro, às 18h

Taxa de inscrição: R$ 130

Salário inicial: R$ 16.413,35

Total de vagas: 50

Cargo: Especialista em regulação de serviços públicos

Nível: Superior

Data da prova: 26 de maio

Concurso da Caixa 2024: veja o número de vagas por estado e por cargo

Caixa Econômica Federal

Abertura das inscrições: 29 de fevereiro

Encerramento das inscrições: 11 de março

Taxa de inscrição: R$ 50,00 para o nível médio e R$ 65,00 para o nível superior

Salário inicial: De R$ 3.762,00 a R$ 14.915,00

Total de vagas: 4.050

Cargos: Técnico Bancário, Técnico Bancário (TI), Médico do Trabalho e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Nível: Médio e Superior

Data da prova: 26 de maio

Secretaria do Tesouro Nacional

Encerramento das inscrições: às 16h de 4 de março

Taxa de inscrição: R$ 160,00

Salário inicial: R$ 20.924,80

Total de vagas: 40

Cargo: Auditor Federal de Finanças e Controle

Nível: Superior

Data da prova: 2 de junho

Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

Encerramento das inscrições: Às 16h de 6 de março

Taxa de inscrição: R$ 145

Salário inicial: R$ 20.924,80

Total de vagas: 60

Cargos: Inspetor CVM e Analista CVM

Nível: Superior

Data da prova: 26 de maio

Fiocruz

Encerramento das inscrições: 5 de março

Taxa de inscrição: R$ 150 para o cargo de Analista e R$ 200 para os cargos de Pesquisador e Tecnologista

Salário inicial: Até R$ 13.686,72, a depender da titulação

Total de vagas: 300

Cargos: Analista de Gestão em Saúde, Tecnologista em Saúde Pública e Pesquisador em Saúde Pública

Nível: Superior

Data da prova: 29 de abril

Aeronáutica

Encerramento das inscrições: 11 de março

Taxa de inscrição: R$ 150

Salário inicial: A ser divulgado

Total de vagas: 207

Cargos: Médico, Dentista, Farmacêutico, Engenheiro e Capelão

Nível: Superior

Data da prova: 16 de junho

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia

Encerramento das inscrições: 22 de março

Taxa de inscrição: R$ 150

Salário inicial: De R$ 7.887,57 a R$ 14.274,86

Total de vagas: 31

Cargos: Tecnologista Pleno I e Pesquisador Adjunto

Nível: Superior

Data da prova: A ser divulgada

Observatório Nacional

Encerramento das inscrições: 8 de março

Taxa de inscrição: R$ 125 para Tecnologista Pleno 1 e R$ 150 para Tecnologista Pleno 2 e Pesquisador Adjunto I

Salário inicial: Até R$ 14.274,86, a depender da titulação

Total de vagas: 22

Cargos: Tecnologista Pleno 1, Tecnologista Pleno 2 e Pesquisador Adjunto I

Nível: Superior

Data da prova: 29 de abril

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas

Encerramento das inscrições: 8 de março

Taxa de inscrição: R$ 125,00 para Tecnologista Pleno I; R$ 150,00 para Tecnologista Pleno 2-I e Pesquisador Adjunto I; R$ 180,00 para Pesquisador Associado I; R$ 220,00 para Pesquisador Titular I

Salário inicial: De R$ 7.617,64 a R$ 8.651,81, podendo ser superior a depender de titulações e desempenho

Total de vagas: 46

Cargos: Tecnologista Pleno I, Tecnologista Pleno 2-I, Tecnologista Pleno 3-I, Pesquisador Adjunto I, Pesquisador Associado I e Pesquisador Titular I

Nível: Superior

Data da prova: A ser divulgada

Banco do Nordeste

Encerramento das inscrições: às 16h de 11 de março

Taxa de inscrição: R$ 65,00

Salário inicial: R$ 3.788,16

Total de vagas: 710

Cargo: Analista Bancário

Nível: Médio

Data da prova: 28 de abril

Caixa Econômica Federal

Abertura das inscrições: 29 de fevereiro

Encerramento das inscrições: 11 de março

Taxa de inscrição: R$ 50,00 para o nível médio e R$ 65,00 para o nível superior

Salário inicial: De R$ 3.762,00 a R$ 14.915,00

Total de vagas: 4.050

Cargos: Técnico Bancário, Técnico Bancário (TI), Médico do Trabalho e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Nível: Médio e Superior

Data da prova: 26 de maio

Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

O edital do concurso ainda será divulgado. Em portaria publicada pelo TSE, o órgão afirmou que a prova será organizada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e que serão ofertadas mais de 500 vagas.

As vagas serão distribuídas no TSE e nos Tribunais Regionais Eleitorais de todos os estados, à exceção do Tocantins, e do Distrito Federal.

Qual estratégia devo usar?

O coordenador pedagógico do Degrau Cultural, Marco Brito, afirma que o aluno deve focar em um concurso por vez, o que não significa que ele não possa fazer outras seleções que apareçam. Ele indica que o ideal é que o candidato foque em provas que estejam ligadas às áreas que pretende ingressar e cujas disciplinas sejam similares.

— A Caixa Econômica Federal, por exemplo, abriu concurso para técnico bancário. O candidato pode e deve focar nesse concurso, mas em paralelo pode estudar para técnico do BNDES ou até mesmo prestar outros concursos com editais na praça, como o Banco do Nordeste.

Ele complementa:

— O que não faz sentido, por exemplo, é alguém que está estudando para um futuro concurso da área policial, como PF ou PRF, desviar o seu foco para a Caixa Econômica Federal, que divulgou o edital agora. As disciplinas da área policial são bem diferentes das matérias que caem para a área bancária, por exemplo.

Veja também

IMÓVEIS DA GENTE Lula oficializa programa de destinação de imóveis da União, sem viés arrecadatório