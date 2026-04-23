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CDL Recife Perfil do consumidor do Centro do Recife revela que preço baixo é o maior atrativo Pesquisa também mostra que PIX lidera as transações nesse área da cidade e que o público é majoritariamente mais velho

Para 65,1% dos frequentadores do Centro do Recife, comprar em lojas de rua é melhor do que consumir em shopping certers. É o que revela a pesquisa do perfil do consumidor do Centro do Recife, realizada pelo Centro Universitário Franssinetti do Recife (Unifafire), em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife). Para o estudo, divulgado nesta quinta-feira (23), foram entrevistadas 536 pessoas de 23 a 27 de março, buscando definir as tendências de consumo.

Segundo o presidente da CDL Recife, Fred Leal, o preço e a variedade são os maiores atrativos do Centro do Recife, e isso precisa ser fortalecido no planejamento lojista para aproximar antigos e novos compradores. “O preço hoje é uma coisa que está na mente de todo mundo, porque a renda diminuiu e o endividamento cresceu, então realmente o preço do centro é um diferencial em relação aos outros equipamentos”, explica Leal.

Fred Leal. presidente Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife). Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Tendências de compra

A pesquisa do perfil do consumidor também mostrou que 29,1% dos consumidores costumam gastar entre R$ 151,00 e R$ 300,00 quando vão ao Centro. Esse percentual pode ajudar os lojistas a reestruturarem seu preços para atender a essa média de consumo, visto que hoje o que mais influencia a decisão de compra das pessoas é o preço (45,3%), o atendimento (21,5%) e as promoções (12,7%).

Outro dado importante é que foco das compras no Centro se direciona ao setor de vestuário (55,6%), seguido pelo de calçados (36,6%), eletrônicos (20,7%) e alimentação (28,9%).

Pagamento

Um dos dados que mais surpreendeu os coordenadores da pesquisa foi o que trata das formas de pagamento utilizadas no centro do Recife. De acordo com o estudo, o PIX lidera as transações, com 38,1%. Porém, a segunda forma de pagamento mais usada é o dinheiro físico, com 28% de aderência dos compradores.

Para o professor orientador da pesquisa e coordenador dos cursos de negócios da Unifafire, Eduardo Aguiar, o aumento do uso do dinheiro está relacionada ao endividamento e aos benefícios trazidos pelo pagamento em espécie e à vista.

“As pessoas não usam o cartão de crédito por conta de endividamento. Além disso, tem empresas no Centro do Recife que dão descontos se o pagamento for em dinheiro”, argumenta o professor. Eduardo Aguiar, professor orientador da pesquisa e coordenador dos cursos de negócios da Unifafire. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Infraestrutura

Outra questão para os consumidores do Centro é a infraestrutura do local. O primeiro ponto a se destacar é que 61,6% dos entrevistados chegam ao Centro de ônibus. Ao mesmo tempo, 32,5% dos compradores ouvidos dizem que o acesso às lojas é ruim. Para enfrentar esse problema, a CDL Recife, com a prefeitura, buscam criar uma linha de ônibus que circule dentro do Centro, auxiliando a mobilidade.

Outro dado registrado pelo estudo são os pontos que os consumidores acham que deveriam ser melhorados no centro. A maior reclamação é a segurança, que é ruim para 49,1% dos entrevistados. Na tentativa de superar essa questão, a Câmara dos Dirigentes Lojistas do Recife vai começar a implementar o projeto “Rua Segura”, que será testado primeiro na Rua das Calçadas. O intuito é implementar câmeras de monitoramento com funcionamento 24 horas por dia.

Fred Leal também avalia que uma forma de tornar o Centro mais seguro é ocupando-o. “Nós precisamos criar um bairro, e levar as pessoas para morar no centro, porque o ele vai ficar com uma circulação maior de pessoas”.

Para isso, a parceria firmada entre a CDL Recife e o programa Recentro, da prefeitura, tem sido cada vez mais urgente. “Temos vários órgãos que atuam na área central, desde a questão do controle urbano, da mobilidade, até a segurança, para garantir uma experiência de compra agradável”, reforçou Ana Paula Vilaça, chefe de Gabinete do Centro do Recife.

Ana Paula Vilaça, chefe de Gabinete do Centro do Recife. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Outras reclamações são em relação à limpeza urbana (63,2%), iluminação (20%), organização do comércio (39,2%) e programação cultural (13,2%). No quesito programação cultural, a CDL Recife tem como plano tornar o Centro um destino que também abrigue passeios e programas de lazer.

“Acho que o turismo e a cultura são muito importantes para o centro. Enquanto no shopping o pessoal vai passear, aqui ainda não temos isso. Mas o centro tem o maior conjunto de igrejas da América Latina, e uma série de outras coisas para o lazer”, avalia o presidente da CDL Recife.

Idade e tecnologia

A pesquisa revelou que menos de 2% dos frequentadores do Centro apresentam até 17 anos. Esse dado mostra a dificuldade de aproximar os jovens, que são majoritariamente integrados às compras digitais. “Isso traz uma preocupação porque nós temos que fazer algo que chame esses jovens para o centro do Recife, porque o público vai envelhecendo e podemos perder consumidores”, analisou o professor Eduardo Aguiar.

Além disso, 70,7% dos entrevistados dizem que nunca compraram on-line de uma loja física do centro. Isso demonstra que grande parte dos lojistas de rua do Recife ainda não têm uma presença virtual forte, o que também ajuda a explicar o distanciamento com o público mais jovem.

“As lojas precisam estar digitalizadas, precisam entrar no comércio eletrônico para ir atrás desse jovem que já nasce digitalizado. Hoje você tem que vender na loja física e na internet”, conclui Fred Leal.



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