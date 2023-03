Pernambucanas inaugura loja em Vitória de Santo Antão

A- A+

Começou a funcionar na quinta-feira (30) a loja da Pernambucanas em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. Essa é a oitava loja no Estado, que fica na rua Melo Verçosa, nº 62, no bairro da Matriz.

Até este sábado (1º), os clientes que visitarem a nova unidade terão acesso a brindes e promoções especiais, além de descontos de 20% nas compras de vestuário, cama, mesa, banho, tapetes e cortinas, pagando com o cartão Pernambucanas.

Localizada no centro da cidade, a nova loja, que possui 839 m², conta com produtos do portfólio que vão desde vestuário feminino, masculino e infantil, itens de lar como cama, mesa e banho, até eletroportáteis e telefonia.

Também reúne as demais categorias de produto como a linha esportiva, bijuterias e brinquedos, além do Espaço Beleza.

Com a inauguração da loja em Vitória de Santo Antão, a companhia soma 503 unidades pelo país, sendo a varejista de moda com o maior número de lojas próprias do Brasil.

“Abrir uma nova loja em Pernambuco, Estado em que a história da Pernambucanas começou, é sempre muito significativo para nós. A nossa trajetória segue conectada com a região e é sempre gratificante, a cada inauguração, ver o tamanho do carinho que os clientes têm com a marca”, afirma o CEO da Pernambucanas, Sergio Borriello.

Ao todo, a Pernambucanas possui três lojas no centro do Recife, uma na avenida Conde de Boa Vista, outra no Shopping RioMar Recife e uma no Shopping Tacaruna, além de unidades nas cidades de Paulista, Jaboatão dos Guararapes, no Caruaru Shopping e no município de Petrolina, no River Shopping.

A Pernambucanas já gerou mais de 200 empregos diretos e outros cerca de 600 indiretos no Estado.

