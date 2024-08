A- A+

Banco Pernambucano é nomeado economista-chefe do BNB Rogério Sobreira foi nomeado na última segunda-feira

O pernambucano Rogério Sobreira é o novo economista-chefe do Banco do Nordeste (BNB). Seu nome foi anunciado nesta quarta-feira (28).

Sobreira possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Pernambuco (1986) e mestrado em Economia pela Universidade Federal Fluminense (1995). Sua atuação profissional acumula experiência acadêmica - foi professor associado de economia e finanças na EBAPE/FGV - e executiva, tendo sido diretor Financeiro do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) no período de 2015 a 2019.

Ele tem atuado, principalmente, nas áreas de financiamento do investimento, firma bancária e bancos de desenvolvimento.

O pernambucano será responsável por oferecer assessoria ao presidente e à Alta Administração do Banco nas decisões com impactos econômicos e sociais, além de avaliar o cenário macroeconômico nacional e mundial e seus reflexos sobre a área de atuação do BNB.



