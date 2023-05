A- A+

Governo Federal Pernambucano toma posse na Presidência da Telebras Frederico de Siqueira Filho assume o cargo com o desafio de aumentar a conectividade no País

O engenheiro pernambucano Frederico de Siqueira Filho tomou posse hoje (23) na Presidência da Telebras – estatal vinculada ao Ministério das Comunicações. A solenidade contou com a presença do ministro das Comunicações, Juscelino Filho; do senador Efraim Filho (PB); e do diretor do Grupo EQM – do qual a Folha de Pernambuco faz parte -, Eduardo Cunha, que na ocasião representou o presidente do Grupo, Eduardo de Queiroz Monteiro.

Frederico foi eleito para o cargo no último dia 12 pelo Conselho de Administração da empresa que atua na execução de políticas públicas na área de conectividade. Ele é graduado em engenharia civil pela Universidade de Pernambuco e atua há 26 anos no setor de Telecomunicações e Tecnologia da Informação. Os últimos 21 anos foram dedicados a uma trajetória profissional na Oi, onde ocupou diversos cargos.

“Entrei como analista e, desde 2011, desempenhava funções de diretor”, contou o pernambucano durante a solenidade. Ele foi diretor de Relações Institucionais entre 2008 e 2018, e desde então estava à frente da diretoria de Vendas Corporativas Governo na Oi Soluções, onde liderava o time comercial no Norte e Nordeste.

Importância histórica

Em seu discurso de posse, Frederico ressaltou a importância da história da Telebras – inicialmente atuando na área de telefonia – para os brasileiros e garantiu que a empresa tem capacidade de fazer ainda muito mais para o desenvolvimento econômico do País. “Nossa missão é de promover políticas públicas de inclusão digital, com o compromisso de encontrar alternativas para impactar o máximo de pessoas possíveis, principalmente os que mais precisam”, afirmou.

Ele também ressaltou o impacto dos projetos na área: “entendemos que investimentos em tecnologia melhoram a gestão pública, os indicadores sociais e a qualidade de vidas das pessoas”. “Como o novo líder dessa Organização, tenho o dever de dar continuidade as melhores práticas de gestão e governança, como também sugerir melhorias naquilo que entender ser bom para nossa Empresa”, completou.

Perfil arrojado

Para encerrar a solenidade, o ministro Juscelino Filho destacou que um dos primeiros atos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao tomar posse foi retirar a Telebrás do plano de privatização, “por entender a importância e do papel que ela pode ter, justamente, para ajudar a levar a inclusão digital para os brasileiros que ainda precisam estar conectados com a internet”.

Juscelino explicou que era preciso encontrar um “perfil arrojado que liderasse esse novo momento da empresa”. “Encontramos todas as características necessárias no novo presidente”. Ele contou ainda há muitos projetos a serem comandados por Frederico na estatal e citou o futuro lançamento de um grande programa de conectividade das escolas públicas voltado para a universalização do acesso.

