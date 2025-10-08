A- A+

tributação Pernambucanos têm até 30 de dezembro para economizar na sucessão de patrimônio Novas regras da Reforma Tributária preveem aumento entre 2% e 8% sobre o valor real dos bens sucessórios

Neste ano, os pernambucanos têm até 30 de dezembro para garantir uma economia na transferência de patrimônio, antes que a Reforma Tributária, aprovada no início deste mês sob a Emenda Constitucional nº 132/2023, eleve a tributação sobre heranças e doações a partir de 2026.

A reforma prevê reparação das desigualdades atreladas ao maior peso da tributação sobre rendas menores. Com as novas regras, rendas maiores passam a ser mais tributadas, para que as até R$ 5 mil estejam isentas do pagamento de impostos.

De acordo com o advogado Ricardo Correia de Carvalho, o motivo é que até o final deste ano, o governo do estado assegura alíquotas reduzidas do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD): 1% para valores até R$ 317.412,45 e 2% para valores acima desse limite.

“Com a vigência da Reforma Tributária a partir de 2026, a tributação sobre heranças e doações passará por uma mudança drástica. As alíquotas serão progressivas, podendo variar entre 2% e 8% sobre o valor real dos bens”, esclarece o advogado.

Além do aumento da alíquota máxima, Ricardo aponta que, no caso de doações de quotas sociais ou ações de empresas, a nova lei fará com que o imposto incida sobre o valor de mercado da empresa, incluindo o fundo de comércio.

