Agreste Pernambuco abre licitação para restaurar pavimento da PE-160; investimento é de R$ 50,3 milhões Obra vai de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste do estado, até a divisa com a Paraíba

Com investimento de mais de R$ 50 milhões, Pernambuco abriu licitação para contratação de empresa que executará as obras de restauração do pavimento da rodovia PE-160. A intervenção ocorrerá em um trecho de 46,40 quilômetros de extensão, que vai da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste do estado, até a divisa com a Paraíba.



Segundo a gestão estadual, a obra vai beneficiar 200 mil pessoas. O aviso de abertura de licitação foi publicado no Diário Ofical de Pernambuco desta quinta-feira (31). A Secretaria de Administração (SAD) informou que o investimento tem valor máximo de R$ 50.372.902,66, e a licitação é direcionada para empresas especializadas no serviço.

Aviso de licitação foi divulgado nesta quinta-feira (31) | Foto: Diário Oficial de Pernambuco/Reprodução

O Governo de Pernambuco prevê a requalificação completa do pavimento da PE-160, rodovia considerada fundamental para o escoamento da produção do Polo de Confecções do Agreste.

A gestão pontua que as obras permitirão melhoria na segurança viária, agilidade no transporte de carga, com redução de custos logísticos para produtores rurais, além de atração de investimentos para o Sertão e Agreste, integração regional com outras rodovias, como a BR-232 e BR-110, e valorização imobiliária e econômica dos municípios atendidos.



O investimento integra o programa PE na Estrada, iniciativa estadual de reestruturação da malha viária.



Interessados podem enviar propostas até as 10h do dia 18 de agosto, no Portal de Compras do Governo de Pernambuco. A abertura da sessão está marcada para o mesmo dia, às 15h.

