Aeroporto Pernambuco amplia conexão internacional com novo voo direto para Buenos Aires Estreia da JetSMART no Nordeste reforça posição de Pernambuco no turismo internacional com voos diretos para Buenos Aires e expectativa de 57 mil passageiros no primeiro ano

Pernambuco deu mais um passo importante para fortalecer sua presença no cenário da aviação internacional com a inauguração de uma nova rota direta entre Recife e Buenos Aires. Operada pela companhia aérea low cost JetSMART, a nova conexão marca a estreia da empresa no Nordeste brasileiro e destaca a posição estratégica do estado no turismo e no transporte aéreo da América do Sul.

A cerimônia de lançamento foi realizada no portão de embarque do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes–Gilberto Freyre nesta terça-feira (1°) e contou com corte de fita, além da presença da vice-governadora Priscila Krause, representantes da companhia aérea, da Empetur e do trade turístico local.

“A Argentina já lidera o ranking de turistas que visitam Pernambuco, e essa nova frequência da JetSMART vai potencializar ainda mais esse fluxo. É importante destacar o avanço da nossa malha internacional sob a liderança da governadora Raquel Lyra. Quando assumimos, o estado contava com apenas três conexões internacionais; hoje, são nove. O turismo cresce, e com ele surgem novas oportunidades para a nossa gente”, destacou Priscila Krause.

O presidente da Empetur, Eduardo Loyo, classificou a nova operação como estratégica para o fortalecimento do setor turístico.

“Com mais argentinos desembarcando aqui, ganhamos visibilidade e fortalecemos toda a cadeia do turismo, da hotelaria à gastronomia, do artesanato às experiências culturais. Essa conquista é fruto de um trabalho contínuo para ampliar nossa conectividade com o mundo”, afirmou.

O secretário de Turismo e Lazer, Kaio Maniçoba, reforçou que a chegada da JetSMART é fruto de uma gestão comprometida com a ampliação da malha aérea internacional. “Essa é uma operação estratégica que reforça nossa presença no mercado sul-americano e facilita ainda mais a chegada dos turistas argentinos, que já são os principais visitantes internacionais em Pernambuco”, pontuou.

A rota contará com quatro frequências semanais — às terças, quartas, sextas e domingos — com saídas do Recife às 14h20 e chegada ao Aeroporto Internacional Ministro Pistarini, em Buenos Aires, às 19h45. No sentido inverso, os voos partem da capital argentina às 5h, com chegada ao Recife prevista para as 10h20. A JetSMART estima transportar cerca de 57 mil passageiros no primeiro ano da operação, com expectativa de tornar a rota diária a partir de dezembro, durante a alta temporada.

Verónica Marambio, gerente comercial de mercados internacionais e desenvolvimento regional da JetSMART, destacou que a operação em Recife é a décima rota internacional da companhia e a primeira no Nordeste. “É a primeira vez que um avião da JetSMART aterrissa em Pernambuco. Foi um evento muito bonito, com autoridades e representantes do setor de turismo. Esse é um trabalho muito colaborativo que estamos desenvolvendo aqui na região”, disse.

Ela explicou que o modelo low cost da empresa ainda é algo relativamente novo no Brasil e que a operação em Pernambuco é uma oportunidade de mostrar ao público local os diferenciais da companhia. “Voamos com aviões novos, o que garante mais eficiência e menor consumo de combustível. Isso nos permite oferecer tarifas acessíveis, como voos por menos de R$ 800 com taxas incluídas. Além disso, fomos novamente reconhecidos como a melhor low cost da América do Sul”, afirmou.

Segundo Marambio, a escolha por Recife foi estratégica. “Analisamos bastante a região e entendemos que o Recife tem uma localização central, equidistante para o Norte e o Sul. Além disso, foi um dos aeroportos que mais nos apoiou para trazer esses voos”, explicou. Ela acrescentou que a JetSMART tem planos de expansão no Brasil e que essa é apenas a primeira de outras possíveis operações no Nordeste.

A executiva também ressaltou que, apesar de a aeronave da nova rota estar registrada na Argentina — onde fica a base operacional deste voo —, a operação em solo pernambucano gera empregos e movimenta a economia local. “Cada nova rota exige pessoal de apoio no aeroporto, no embarque e na rampa. Mesmo que a maioria dos contratos sejam terceirizados, há uma geração significativa de postos de trabalho”, finalizou.



