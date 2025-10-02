A- A+

Dia do Servidor Pernambuco antecipa ponto facultativo do Dia do Servidor Público Estadual para 27 de outubro Será ponto facultativo nos órgãos e entidades estaduais da administração direta e indireta

Pernambuco antecipou para a segunda-feira, 27 de outubro, o ponto facultativo do Dia do Servidor Público Estadual, que é celebrado no dia 28.



A medida, publicada no Diário Oficial do estado nesta quinta-feira (2), foi determinada pela governadora Raquel Lyra.

"O mês de outubro é marcado pelo Dia do Servidor Público e garantimos que esta data seja celebrada com a valorização do trabalho daqueles que integram o quadro da administração estadual", destacou a governadora.



Será ponto facultativo nos órgãos e entidades estaduais da administração direta e indireta, que não funcionarão na data.

Serviços considerados essenciais serão mantidos normalmente, segundo o governo.



A secretária de Administração de Pernambuco, Ana Maraíza, informou que o ponto facultativo foi antecipado para que os servidores possam se programar e aproveitar a data.



"Nesse dia, celebramos com gratidão o compromisso de cada servidor que, com seu trabalho, garante que serviços essenciais cheguem à população", afirmou.

