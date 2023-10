Pernambuco anuncia captação de R$ 422 milhões para instalação de empresas industriais no Estado

A- A+

Em um comunicado emitido hoje (10), na sede da Agência de Desenvolvimento do Estado (Adepe), o Governo de Pernambuco anunciou a captação de investimentos no valor de R$ 422 milhões, com a expectativa de criar 2.096 novos postos de trabalho no Estado. Segundo informações do Palácio do Campo das Princesas, os aportes surgem dos 78 empreendimentos industriais que serão instalados no Estado, atraídos por meio dos programas de incentivos fiscais, do Prodepe e do Proind.

O Prodepe (Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco) e o Proind (Programa de Estímulo à Indústria do Estado de Pernambuco) são programas de incentivos que oferecem concessão de créditos presumidos de ICMS. Enquanto o Prodepe varia de 75% a 95% para empresas industriais, o Proind varia de 47,5% a 95%, e também inclui centros de distribuição e importadoras. Como resultado desses incentivos, está prevista a instalação de 40 empresas no interior do Estado e mais 38 na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Incentivos fiscais

Com o Prodepe, está previsto um investimento de aproximadamente R$ 270 milhões e criação de 996 empregos diretos, por meio de 31 projetos industriais aprovados. Desses, 20 projetos serão implementados no interior, enquanto 11 estarão na Região Metropolitana do Recife (RMR). Entre esses empreendimentos temos a Marilan em Igarassu, Cristalcopo em Pombos, PanCristal em Surubim, Ventisol em Vitória de Santo Antão e VN Eletrodomésticos em Pombos.

Já no contexto do Proind, foram aprovados 47 projetos, resultando em um investimento superior a R$ 152 milhões e a previsão de criação de 1.100 novos empregos. Desses 47 projetos, 27 vão se concentrar na RMR, enquanto 20 seguirão para o interior. Arcelormittal e RAA Indústria de Paletes em Caruaru, Colchões Castor em Pombos, EPS Nordeste Indústria em Escada, Indústria de Papel Leão e Salmeron Energia em Igarassu, Petropack em Petrolina, Reciclart Sacolas em Arcoverde e Bom Leite em São Bento do Uma, são algumas das empresas que serão instaladas.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti, informou que as reuniões do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços (Condic) voltaram a acontecer, e assim, o Governo poderá consolidar sua posição em relação aos programas de incentivos. “Hoje, Pernambuco se apresenta nesta arena da atração de investimentos com a proposta de valor de simplificar a vida do investidor e construir a relação com o setor empresarial em bases de diálogo e transparência", detalhou.

A aprovação destes projetos e também de centrais de distribuição de importadoras aconteceu na 123ª reunião do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços (Condic), coordenado pela Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), vinculada da Secretaria de Desenvolvimento do Estado (Sdec).

Distribuição e Importação

Além das indústrias que estabelecem ou expandem suas operações no Estado, os programas de incentivos fiscais também são direcionados a empresas de importação e centrais de distribuição. Embora esses empreendimentos não criem empregos ou instalem indústrias, elas contribuem para a atividade econômica e financeira em Pernambuco.

Outro grupo de incentivos foi aprovado para 29 projetos de importação. Destes projetos, 25 estão localizados na RMR e quatro no interior. As importações anuais previstas chegam a R$ 2,9 bilhões e, entre as empresas com incentivos aprovados, estão: Acumuladores Moura; Carrefour Comércio e Indústria; D&A Decoração e Ambientação; Destak Embalagens; Indústrias Becker; e Pneubras Comércio de Pneus.

Também foram concedidas aprovações para as 21 Centrais de Distribuição beneficiadas por este programa, distribuídas da seguinte forma: 18 na Região Metropolitana do Recife (RMR), 2 no Agreste Central e 1 na Mata Norte. As aprovações irão gerar R$ 343,3 milhões entre compras e transferências anuais previstas. Entre elas, estão: Aeroflex Indústria de Aerosol; Bemed Comércio Atacadista de Produtos de Higiene Pessoal; Camil Alimentos; Cirúrgica Montebello ; Comercial de Construção 2001 e Eucatex Indústria e Comércio.

