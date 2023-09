Pernambuco anuncia novos voos diretos para Buenos Aires, Argentina

A- A+

Durante a ABAV, a principal feira de turismo do Brasil, a Empresa de Turismo de Pernambuco (EMPETUR) revelou uma excelente notícia para os viajantes e o setor de turismo. A partir de 4 de janeiro de 2024, será inaugurada uma nova rota aérea direta entre Recife e Buenos Aires, na Argentina. Os voos terão uma frequência semanal, operando nas quintas-feiras, com partida e chegada no Aeroporto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza). As aeronaves utilizadas serão os Boeing 737-800, com capacidade para 180 passageiros. Essa adição de voos internacionais permitirá que Pernambuco recupere sua conectividade pré-pandêmica com a Argentina.

Eduardo Loyo, presidente da EMPETUR, enfatizou a importância desses voos, pois a Argentina é um dos principais países emissores de turistas para Pernambuco. Ele compartilhou sua expectativa de expandir ainda mais essa parceria, aumentando os destinos dentro da Argentina e colhendo os benefícios disso.

O secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Daniel Coelho, também destacou a relevância dessa retomada, que não apenas atrairá mais turistas estrangeiros para o estado, mas também facilitará a promoção dos destinos pernambucanos na Argentina.

Atualmente, além dessa nova frequência, Pernambuco já oferece um voo direto Recife/Buenos Aires, operando aos sábados, com partida e chegada no Aeroporto Internacional Jorge Newbery (Aeroparque). Essas adições fortalecem o turismo internacional em Pernambuco e promovem a conexão entre as culturas brasileira e argentina.

