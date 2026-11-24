A- A+

habitação Pernambuco apresenta cinco projetos premiados em fórum nacional de habitação em Brasília Iniciativas reconhecidas com o Selo de Mérito 2026 envolvem regularização fundiária, melhorias habitacionais, construção sustentável e subsídios para compra da casa própria

Cinco projetos desenvolvidos pelo governo de Pernambuco na área de habitação de interesse social serão apresentados no Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, em Brasília. As iniciativas, executadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) e pela Pernambuco Participações e Investimentos S/A (Perpart), foram reconhecidas com o Selo de Mérito 2026, premiação nacional que destaca boas práticas no setor.

As apresentações acontecem nesta quarta (25) e quinta-feira (26), no auditório do Sesi Brasília. Com os cinco reconhecimentos deste ano, Pernambuco chega a 19 premiações relacionadas às políticas habitacionais estaduais desde 2023.

Para o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Rodrigo Ribeiro, a participação no fórum demonstra a articulação entre os órgãos estaduais na execução das políticas públicas do setor.

“Estar nesse fórum apresentando cinco iniciativas reconhecidas nacionalmente demonstra que Pernambuco construiu uma política habitacional integrada, moderna e sensível às diferentes realidades do nosso território, do sertão ao litoral, passando por desafios logísticos e ambientais únicos como o de Fernando de Noronha”, destaca.

Regularização e melhorias

Entre os projetos selecionados está a regularização fundiária de 450 imóveis no bairro da Cohab, em Bezerros, no Agreste pernambucano. Executada pela Perpart, a iniciativa recebeu R$ 565,2 mil em recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e garantiu gratuitamente às famílias a documentação dos imóveis.

A programação também inclui o Reforma no Lar, modalidade do programa Morar Bem Pernambuco executada pela Cehab. A iniciativa concede subsídios de R$ 18 mil por unidade habitacional para famílias com renda de até dois salários mínimos realizarem melhorias nas moradias, como reparos nas instalações elétricas e hidráulicas, coberturas, revestimentos e pisos.

O diretor-presidente da Cehab, Paulo Lira, destaca os resultados das modalidades do programa estadual. “O reconhecimento nacional atesta a força e os resultados concretos do Morar Bem Pernambuco. Desenvolvemos o Entrada Garantida e o Reforma no Lar para romper barreiras no acesso à moradia e atacar de frente o déficit habitacional. Beneficiar mais de 30 mil famílias e ver nossas iniciativas servirem de referência para o país comprova que a habitação social é uma prioridade real do Governo do estado”, afirma.



Construção sustentável

Na quinta-feira (26), Pernambuco apresenta um projeto de construção de 25 unidades habitacionais no bairro de Três Paus, com investimento total de R$ 13 milhões, dos quais R$ 9,7 milhões são provenientes do Tesouro Estadual. A iniciativa é desenvolvida pela Seduh em parceria com o governo federal, por meio do Minha Casa, Minha Vida/Sub50, e com o Morar Bem Pernambuco.



As moradias terão 46,52 metros quadrados e serão destinadas a famílias com renda de até dois salários mínimos. O projeto utiliza painéis modulares de concreto leve, tecnologia que busca reduzir o tempo de execução e a geração de resíduos, além de oferecer conforto térmico e acústico. A estrutura também prevê redes de água, energia, drenagem pluvial e esgotamento sanitário por biodigestores.

Outro destaque é o projeto de Gestão Patrimonial para Habitação Social, da Perpart. A proposta utiliza imóveis e terrenos públicos herdados da antiga Companhia de Habitação Popular de Pernambuco (Cohab-PE) para financiar políticas habitacionais. Até 2026, a iniciativa arrecadou R$ 23,4 milhões com alienações imobiliárias, valor destinado ao Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (FEHIS).

O presidente da Perpart, Francisco Amaral, ressalta a importância da iniciativa para o financiamento das políticas habitacionais.

“Receber o reconhecimento nacional do Selo de Mérito é a confirmação de que a Perpart consolidou uma cultura de excelência na gestão pública. Esse prêmio é o reflexo de um trabalho sério, planejado e rigoroso, que busca elevar o padrão da política habitacional e fundiária em Pernambuco. Quando nossas iniciativas em campo e na gestão patrimonial são validadas pelos principais fóruns do país, mostramos que o serviço público pode operar com alta eficiência, inovação e foco absoluto em resultados concretos para a sociedade”, conclui.

A Cehab também apresentará o Entrada Garantida, modalidade do Morar Bem Pernambuco que oferece subsídio estadual de R$ 20 mil para ajudar famílias com renda de até dois salários mínimos a pagar a entrada do primeiro imóvel.

Somadas, as modalidades Entrada Garantida e Reforma no Lar já beneficiaram 32,2 mil famílias pernambucanas desde 2023.

O Selo de Mérito é concedido pelo Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano (FNSHDU) e pela Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação (ABC Habitação). A premiação reconhece iniciativas voltadas à redução do déficit habitacional e ao enfrentamento da irregularidade fundiária.



Veja também