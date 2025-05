Pernambuco apresenta crescimento contínuo nas atividades turísticas

A- A+

De janeiro a março, o volume de atividades turísticas em Pernambuco cresceu 0,4% em relação ao mesmo período de 2024, enquanto a receita nominal do setor avançou 8%. Na comparação com o ano de 2019, período pré-pandemia, o crescimento foi de 6,1% em volume e 53,1% em receita. Dessa forma, o turismo em Pernambuco vem reforçando sua posição de destaque no Brasil, com números que atestam a continuidade da tendência de crescimento do setor no Estado.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e do Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra), em parceria com a Polícia Federal.

"O trabalho contínuo do Governo do Estado, da governadora Raquel Lyra, tem dado resultado no turismo. Estamos colhendo esses frutos, que vêm da contínua promoção de Pernambuco, com investimentos em infraestrutura, capacitação e ampliação da conectividade aérea. Nosso Estado é um destino que encanta pela diversidade de atrativos e pela qualidade e variedades dos serviços para os turistas e visitantes”, celebra o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Kaio Maniçoba.

Visitantes

O fluxo de turistas internacionais também reforça o bom momento. Entre janeiro e abril de 2025, 27.670 estrangeiros desembarcaram no Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife, o que representou 36,71% do total de entradas. Nestes voos internacionais, os brasileiros representaram 63,29%, com 97.129 passageiros em viagens internacionais (entradas e saídas).

Entre os principais mercados emissores internacionais de visitantes, a Argentina lidera com 7.465 turistas (26,98%), seguida por Portugal (6.913), Uruguai (3.528), Chile (1.583) e Alemanha (1.256). O desempenho argentino é ainda mais notável: comparado ao mesmo período de 2024, o número de visitantes argentinos aumentou 75,32%, passando de 4.258 para 7.465.

Crescimento

Mesmo em uma comparação mês a mês, o turismo pernambucano segue em expansão. Em março de 2025, o volume de atividades turísticas cresceu 0,5% em relação a fevereiro, enquanto a receita nominal registrou alta de 1,5%. Na avaliação regional, Pernambuco se destaca como o segundo estado do Nordeste em volume de atividades turísticas (106,5) e em receita nominal (132,7), ficando atrás apenas da Bahia. “Nosso compromisso é seguir fortalecendo o turismo, ampliando parcerias e investindo na divulgação dos nossos atrativos em mercados estratégicos”, destaca Kaio Maniçoba.

Aeroporto

Principal porta de entrada de turistas em Pernambuco, o Aeroporto Internacional dos Guararapes segue o terminal aéreo mais movimentado do Nordeste. No acumulado de janeiro a abril de 2025, o Aeroporto do Recife recebeu 27.670 visitantes internacionais, enquanto 97.129 brasileiros transitaram em viagens internacionais (entradas e saídas). No total, o terminal movimentou 57.948 passageiros internacionais.

