Pernambuco apresenta crescimento de 9,72% em movimentação aérea

Com a chegada da alta temporada em Pernambuco, o setor do turismo espera um bom momento de movimentação econômica. Os números do setor, em diversos índices, confirmam o crescimento recorde neste ano. Um levantamento mensal sobre a expectativa de movimentação aérea no Aeroporto dos Guararapes, realizado pela Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco (Setur-PE), aponta um crescimento de 9,72%, entre pousos e decolagens, em relação ao mês de novembro de 2019.

Houve também uma expansão de 16,6% nos voos, entre pousos e decolagens em comparação com o mês de novembro de 2022. Neste mês, serão 6403 voos no Aeroporto Internacional dos Guararapes. Isso resulta em uma média de 213 voos por dia no terminal aéreo, os números colocam Pernambuco na liderança da movimentação aérea do Nordeste. Os dados foram analisados junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

"Mais um recorde batido em movimentação aérea demonstra que estamos na moda. A malha é um importante indicativo da circulação de turistas em Pernambuco. Mais voos significam necessariamente mais visitantes conhecendo ou retornando à nossa terra. O verão é de extrema importância para o turismo, pois há um crescimento natural dos números no litoral, onde fica a maior parte da nossa rede hoteleira. Além da bela região litorânea, Pernambuco também tem uma história, cultura, culinária e atrativos únicos, sem comparação com outros Estados. Nossa missão é promover essas características e apaixonar mais e mais quem vêm à nossa terra", comentou o Secretário de Turismo e Lazer, Daniel Coelho.

A pesquisa mensal de serviços realizada no final de outubro pelo Instituto Brasieliro de Geografia e Estatística (IBGE), confirma o crescimento do setor de turismo em Pernambuco. A receita nominal com ajuste sazonal, que é a receita bruta levando em consideração o efeito do calendário das festividades nacionais, mostrou um aumento de 13,7% de janeiro a agosto de 2023, em comparação ao mesmo período em 2022.

O volume de serviços com ajuste sazonal apresentou um crescimento de 2,6% de janeiro a agosto, em relação aos mesmos meses do ano de 2022. Pernambuco registrou um crescimento de 26,6%, com relação a variação da Média do Índice da Receita Nominal, entre os meses de janeiro a agosto comparado aos anos de 2019 e 2023.

