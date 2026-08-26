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Economia Pernambuco assina acordo de cooperação para impulsionar transição energética Parceria visa criar roteiro para atração de investimentos e industrialização verde no estado

O governo de Pernambuco firmou, nesta quarta-feira (26), um acordo de cooperação técnica voltado ao fortalecimento da transição energética justa e ao desenvolvimento da industrialização verde no estado. A assinatura ocorreu no Centro Cultural Cais do Sertão, no Recife, durante o workshop “Diálogos de Transição Energética: um roadmap para Pernambuco”.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDEC) e pela Secretaria de Assessoria Especial à Governadora e Relações Internacionais (SAESPRI), em parceria com a Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP) e a International Solar Alliance (ISA). O instrumento prevê o desenvolvimento de infraestrutura habilitadora, a atração de investimentos e a estruturação de uma carteira de projetos sustentáveis de longo prazo.

Estratégia e infraestrutura O plano de ação considera a integração entre produção, infraestrutura e logística, com destaque para a atuação do Porto de Suape no escoamento de combustíveis sustentáveis e no fortalecimento de novas cadeias produtivas. As discussões foram estruturadas em dois eixos principais: o Cluster Portuário e Industrial e o Cluster de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Danielle Jar Souto, ressaltou o impacto econômico da medida.

“Mais do que ampliar nossa capacidade em energias renováveis, queremos transformar essa agenda em desenvolvimento econômico, com novas produções, geração de renda e oportunidades também no interior do Estado”, pontuou.

O secretário de Assessoria Especial, João Sales, classificou a construção do roteiro como uma decisão estratégica de Estado baseada na união entre o poder público, o setor privado e instituições de pesquisa. O secretário executivo de Energia, Guilherme Sá, acrescentou que o objetivo principal é conectar ativos já existentes e definir prioridades para os próximos anos.

Parcerias internacionais O projeto aposta no potencial pernambucano para a geração de novas soluções energéticas, como hidrogênio verde (H2), combustível sustentável de aviação (SAF) e metanol. A diretora Brasil da GEAPP, Luisa Valentim Barros, destacou que a articulação busca transformar esses recursos em crescimento econômico e geração de empregos por meio de um sistema moderno e flexível.

Já o diretor-geral da ISA, Ashish Khanna, afirmou que o estado reúne condições para se tornar referência regional.

“Pernambuco tem a oportunidade de demonstrar como a energia limpa pode se tornar um motor de crescimento econômico. A ISA tem orgulho de firmar essa parceria para desenvolver um roadmap viável, capaz de transformar ambição em investimento”, declarou.

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