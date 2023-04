Pernambuco atinge inadimplência em 205.158 empresas

A- A+

Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian, revelou que, neste mês de fevereiro, 6,5 milhões de negócios entraram na lista de negativação no Brasil, sendo o maior número de toda a série histórica do índice, iniciada em janeiro de 2016. Além disso, o montante de dívidas totalizou o valor de R$ 112,9 bilhões, sendo que em média, cada empresa com o nome no vermelho tem 7 dívidas vencidas por CNPJ. Em Pernambuco, a inadimplência atingiu 205.158 empresas, esse foi o segundo maior número da região Nordeste do país.

O primeiro estado do Nordeste com recorde histórico de empresas inadimplentes foi a Bahia, com mais de 300 mil negativados. A maior parte das empresas que estão na lista de inadimplência é do setor de Serviços, representando 53,8% do total. Em sequência estão os empreendimentos dos segmentos de “Comércio” (37,3%), “Indústria” (7,7%), “Primário" (0,8%) e “Outros” (0,4%), que contemplam a área financeira e de terceiro setor.

Na análise de todas as Unidades Federativas (UFs), a inadimplência mostrou maior concentração em São Paulo, com mais de 2 milhões de empresas negativadas. Em sequência está o estado de Minas Gerais, seguido pelo Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul.

Segundo o Serasa Experian, a melhor solução para os CNPJs é a saúde do negócio ter insumos que auxiliem nas tomadas de decisão e na conquista de melhores resultados.

