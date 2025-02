A- A+

TURISMO Pernambuco tem três atrações entre as dez mais fotografadas do Google Maps no Brasil Ponto turístico mais famoso do País, o Cristo Redentor lidera a lista

O Google Maps completou 20 anos na semana passada. Para comemorar a data, a plataforma divulgou um levantamento que mostra os locais mais avaliados e fotografados do Brasil e do mundo.

Três atrações em Pernambuco aparecem na lista, que contempla as dez atrações mais clicadas: a Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais, no Litoral Sul do Estado e Norte de Alagoas, no terceiro lugar nacional; a Praça do Marco Zero, no Recife, em quinto; e a Praia de Tamandaré, também no Litoral Sul, em décimo.

O top 5 é liderado pelo Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. O destino, aliás, também aparece no ranking mundial de lugares mais populares nos últimos tempos, na sétima colocação.

O segundo lugar no Brasil é ocupado pelo Museu Náutico da Bahia, onde fica o Farol da Barra, principal ponto turístico de Salvador.

No quarto posto, outra atração do Rio de Janeiro: a Escadaria Selarón.

Confira os rankings:

Áreas turísticas mais fotografadas do Brasil

1. Cristo Redentor, Rio de Janeiro (RJ)

2. Museu Náutico da Bahia - Farol da Barra, Salvador (BA)

3. Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais - Pernambuco e Alagoas

4. Escadaria Selarón - Rio de Janeiro (RJ)

5. Praça do Marco Zero - Recife (PE)

6. Marco das Três Fronteiras - Foz do Iguaçu (PR)

7. Empório Vila Germânica - Blumenau (SC)

8. Dreams Park Show - Foz do Iguaçu (PR)

9. Mirante da Serra do Rio do Rastro - Bom Jardim da Serra (SC)

10. Praia dos Carneiros - Tamandaré (PE)



Lugares mais populares dos últimos tempos

1. Torre Eiffel, Paris (França)

2. Vila Getty, Los Angeles (EUA)

3. Letreiro de Hollywood, Los Angeles (EUA)

4. Getty, Los Angeles (EUA)

5. Estúdios Universal Hollywood, Los Angeles (EUA)

6. Empire State Building, Nova Iorque (EUA)

7. Cristo Redentor, Rio de Janeiro (Brasil)

8. Coliseu, Roma (Itália)

9. Basílica da Sagrada Família, Barcelona (Espanha)

10. Ponte Golden Gate, São Francisco (EUA)

