A- A+

Artesanato Pernambuco avança com novos pedidos de Indicação Geográfica para artesanato Sebrae e Adepe protocolam no INPI reconhecimento para produtos do Alto do Moura, Sertânia e Poção, com expectativa de fortalecer cultura e economia local

Pernambuco está mais próximo de ampliar o número de produtos reconhecidos com Indicação Geográfica (IG). Nesta semana, o Sebrae Pernambuco e a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) protocolaram no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) pedidos de registro para três novos itens: o artesanato em barro do Alto do Moura (Caruaru), o artesanato em madeira de Sertânia e a renda renascença de Poção. A previsão é de que a análise do processo leve até 18 meses.

Segundo o superintendente do Sebrae/PE, Murilo Guerra, a formalização dos pedidos representa um avanço na valorização de saberes tradicionais e cadeias produtivas ligadas à identidade cultural do estado. Ele destaca que o processo reforça o compromisso com o desenvolvimento econômico sustentável, a geração de oportunidades e a ampliação da competitividade dos produtos pernambucanos.

A diretora-presidente interina da Adepe, Roberta Andrade, também ressalta os resultados do Projeto Origens, desenvolvido em parceria entre as instituições. Para ela, as Indicações Geográficas representam a consolidação do potencial econômico das tradições e culturas locais, além de fortalecer as vocações regionais.

Após o protocolo, os pedidos são publicados na Revista da Propriedade Industrial (RPI), etapa que dá início à análise técnica do INPI. Nesse processo, o instituto avalia a documentação apresentada, podendo solicitar ajustes, aceitar manifestações de terceiros ou até indeferir o pedido. Ao final, o registro pode ser concedido ou negado, com possibilidade de recurso.

IGs em andamento em Pernambuco

Além dos novos pedidos, o estado possui outros 13 produtos em diferentes fases de análise para futura solicitação de registro. Entre eles estão o abacaxi de Pombos, o artesanato em barro de Tracunhaém, o bolo de noiva pernambucano, o bolo de rolo, o bolo Souza Leão, cafés de Taquaritinga do Norte e Triunfo, carne ovina do Sertão do São Francisco, mel do Sertão do Araripe e queijo coalho do Araripe.

De acordo com a gestora do Projeto de Indicação Geográfica no Sebrae/PE, esses produtos já estão em estágio avançado de estruturação para protocolo junto ao INPI. A expectativa é de que novos pedidos sejam formalizados ainda este ano, o que pode levar Pernambuco a somar até 16 novas Indicações Geográficas nos próximos anos.

Sobre os produtos

O artesanato em barro do Alto do Moura, em Caruaru, ganhou reconhecimento internacional a partir da obra de Mestre Vitalino e hoje reúne ateliês que retratam a cultura popular e o cotidiano sertanejo.

Em Sertânia, o artesanato em madeira se destaca pelo uso da umburana e pelas esculturas que representam figuras da vida no Sertão do Moxotó, gerando renda para artesãos locais.

Já a renda renascença de Poção preserva uma técnica tradicional de origem europeia adaptada no Agreste pernambucano, sendo produzida manualmente por rendeiras e considerada uma importante fonte de renda e expressão cultural da região.

Veja também