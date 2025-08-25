A- A+

Investimento Pernambuco Centro de Convenções investe em retrofit e mobilidade para atrair megaeventos Nova direção inicia articulações estratégicas e anuncia série de melhorias no equipamento, incluindo espaço para megaeventos no antigo terreno do Parque Mirabilândia e modernização da infraestrutura

Um novo capítulo está sendo escrito no Pernambuco Centro de Convenções (CECON), em Olinda. Com nova direção à frente do equipamento, uma onda de modernizações e articulações estratégicas promete recolocar o espaço como protagonista no mapa dos grandes eventos do Nordeste. Com foco na escuta ativa do setor, investimentos em infraestrutura e uma agenda já aquecida para o segundo semestre de 2025, o CECON se prepara para um novo tempo, mais competitivo, moderno e conectado com o mercado.

Sob a liderança de Antônio Peçanha, o novo CEO do CECON, o equipamento, considerado âncora para o turismo de negócios de Pernambuco, já iniciou o planejamento estratégico que norteará suas ações nos próximos meses. Uma das principais frentes da nova gestão é o diálogo direto com os principais players do mercado de eventos, uma escuta ativa que vem pautando decisões e projetos.

“Essas articulações são fundamentais para construirmos uma agenda mais robusta, alinhada com as necessidades do setor e com o potencial que o CECON tem de atrair grandes eventos para Pernambuco”, afirma Peçanha.

Mirabilândia

O grande destaque entre os projetos é a implantação de uma nova área externa, com aproximadamente 25 mil metros quadrados, no terreno anteriormente ocupado pelo Parque Mirabilândia. O novo espaço será voltado à realização de shows de grande porte, com estrutura pensada para facilitar a mobilidade, tanto para transporte público quanto privado. O local terá capacidade para até 100 mil pessoas.



Projeções

A movimentação no setor de eventos não é apenas simbólica. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Eventos (ABEOC), o segmento movimenta aproximadamente R$ 936 bilhões por ano no Brasil, representando 13% do PIB nacional ao considerar setores como turismo, hospedagem, alimentação, transporte e serviços técnicos.

Em Pernambuco, os eventos corporativos, culturais e turísticos têm papel importante na geração de emprego e renda, além de fortalecer cadeias produtivas em diferentes regiões do Estado.

Iluminação

Entre as ações práticas já em andamento está a modernização completa da iluminação do Centro de Convenções. Um processo de retrofit foi iniciado com a substituição de 250 lâmpadas por modelos de LED, promovendo economia energética, melhor visibilidade e maior segurança para o público.

“Essa modernização não é apenas estética; ela impacta diretamente na eficiência do espaço e na experiência do visitante. Estamos cuidando de cada detalhe para garantir um ambiente mais confortável e seguro”, pontua Thiago Soares, diretor de operações do CECON.

O investimento nesta etapa gira em torno de R$ 1 milhão, com conclusão prevista para os próximos três meses. No mesmo pacote está a renovação da comunicação visual e a reestruturação do paisagismo, além da melhoria do sistema de climatização — também com investimento de R$ 1 milhão, que vai garantir maior conforto térmico em todas as áreas do equipamento.

Espaço

Outro destaque da requalificação do CECON é o novo Espaço Gourmet, que contará com local para três restaurantes e uma cafeteria, cada um com 115 metros quadrados. O ambiente será projetado para oferecer conforto, praticidade e diversidade gastronômica aos visitantes.

“A proposta do Espaço Gourmet é transformar o tempo de permanência no CECON em uma experiência mais completa, com opções de alimentação de qualidade e ambiente acolhedor. Queremos que o público se sinta bem do começo ao fim do evento”, reforça Thiago Soares, diretor de operações.

Agenda

O segundo semestre de 2025 promete ser um dos mais movimentados da história recente do Pernambuco Centro de Convenções. Segundo balanço divulgado pela nova gestão, 64 eventos já estão confirmados até dezembro, incluindo shows, congressos, feiras e eventos corporativos de grande porte.

A equipe comercial segue em ritmo acelerado de prospecção, com foco na retomada de grandes eventos e na atração de novas marcas e produções nacionais e internacionais.

“Estamos construindo não apenas um novo equipamento, mas uma nova referência em eventos no Nordeste. O CECON já é reconhecido como um dos maiores centros do Brasil, e nosso compromisso é fazer dele também o mais eficiente, acolhedor e inovador”, destaca Gabriela Diaz, gerente comercial do CECON.

A perspectiva da nova gestão é transformar o Centro de Convenções em um verdadeiro hub de negócios, cultura e entretenimento, consolidando Pernambuco como destino estratégico no calendário nacional de eventos.

Veja também