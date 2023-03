A- A+

Olinda Pernambuco Centro de Convenções terá investimentos de R$ 10 milhões em 2023 Nova diretoria anunciou que equipamento ganhará nova área externa com 20 mil m² e terá capacidade de realizar eventos com até 40 mil pessoas

A nova diretoria e os acionistas do Pernambuco Centro de Convenções receberam, nesta terça-feira (14), o trade turístico pernambucano no Bugan Hotel, em Boa Viagem. Serão investidos cerca de R$ 10 milhões no espaço ainda neste ano. Outra novidade do complexo é que, nos próximos 120 dias, deverá ser liberada uma área de 20 mil m², com capacidade para shows e eventos de até 40 mil pessoas, com a redução do terreno total ocupado pelo parque de diversões Mirabilândia.

Segundo informações da nova diretoria, entre as melhorias já iniciadas, estão a limpeza da fachada e das cobertas, a manutenção dos banheiros e a modernização do estacionamento com demarcação das vagas e substituição das cancelas. Foi instalado um painel de LED na Avenida Agamenon Magalhães e será realizado um novo paisagismo, com melhoria no sistema de irrigação do gramado. Outro anúncio feito no encontro é que o ar-condicionado do pavilhão passará por mudanças e haverá a modernização na iluminação. Serão realizadas ainda intervenções também nos teatros, contemplando a iluminação de acessibilidade e, posteriormente, a troca dos carpetes.

De acordo com o CEO do Consórcio CID Convenções, Cláudio Vasconcelos, a ideia é também criar novas áreas de exposição, aproveitando a arquitetura extremamente moderna do equipamento. “O Pernambuco Centro de Convenções já se destaca e é considerado um monumento arquitetônico. Estamos trabalhando para torná-lo ainda mais adequado às necessidades do trade turístico, por isso, essa reunião hoje foi muito importante não apenas para apresentar as novidades do projeto como para ouvir as necessidades dos produtores de eventos”, comentou.

Estiveram presentes representantes de todo o setor, como empresários da hotelaria, bares e restaurantes e de receptivo turístico, com a presença da ABIH Pernambuco, Abrasel, Recife Convention Bureau, Ubrafe - União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios e da Associação Brasileira de Empresas de Eventos (Abeoc). O presidente da Empetur, Eduardo Loyo, e a secretária de Turismo do Recife, Cacau de Paula, também participaram do evento.



Para a diretora da Ubrafe e sócia da Insight Feiras e Negócios, Tatiana Menezes, ouvir quem opera o principal espaço de eventos de Pernambuco faz toda a diferença para otimizar o equipamento. “Precisamos que o Centro de Convenções esteja apto para as diversas modalidades de eventos, sendo reestruturado e modernizado para que fique cada vez mais viável tanto operacionalmente quanto comercialmente para que Pernambuco se consolide cada vez mais como principal polo de feiras do Norte e Nordeste”, afirma.



A secretária de Turismo e Lazer da Prefeitura do Recife, Cacau de Paula, também ficou satisfeita com a produtividade da reunião. “Foi uma reunião muito importante, de diálogo, com foco na construção coletiva, trabalhando a responsabilidade compartilhada entre as iniciativas pública e privada com o objetivo de solidificar um calendário robusto de eventos para a cidade”, ressaltou.



