EMPREENDIMENTOS Pernambuco Construtora inaugura espaço no RioMar e lança campanha com benefícios exclusivos

A Pernambuco Construtora acaba de inaugurar o espaço “Café com a Pernambuco”, no piso L3 do Shopping RioMar, conhecido como alameda dos restaurantes. A proposta é oferecer um ambiente aconchegante e sofisticado, onde os clientes podem conhecer de perto todos os empreendimentos de cidade e de praia da empresa, enquanto desfrutam de uma pausa para o café.

“Queremos estreitar ainda mais o vínculo com nossos clientes, oferecendo um atendimento mais próximo e experiências que traduzam o cuidado e a excelência da nossa marca”, afirma Mariana Wanderley, diretora-sócia da Pernambuco Construtora.

Em paralelo à inauguração, a empresa lança neste mês uma campanha com ITBI e registro grátis e descontos de até R$ 50 mil para diversos empreendimentos.

