A- A+

agricultura Pernambuco contratou R$ 1,18 bilhão em agricultura familiar com Banco do Nordeste em 2025 Ao todo, o Banco do Nordeste (BNB) desembolsou, entre janeiro e dezembro de 2025, R$ 10,7 bilhões

Os produtores rurais de Pernambuco contrataram R$ 1,18 bilhão em crédito pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) em 2025, alta de 3,6% em relação ao ano anterior. A maior parte dos financiamentos foi viabilizada pelo Agroamigo, programa de microfinança rural do Banco do Nordeste (BNB), que respondeu por 87 mil contratos e R$ 1,03 bilhão em recursos liberados.

Ao todo, foram realizadas quase 90 mil operações, número 5,4% maior que o registrado em 2024.

Ao todo, o Banco do Nordeste (BNB) desembolsou, entre janeiro e dezembro de 2025, R$ 10,7 bilhões em crédito para mais de 766 mil produtores rurais pelo Pronaf em toda área de atuação do Banco, que abrange estados nordestinos e parte de Minas Gerais e Espírito Santo. Na comparação com 2024, houve aumento de 12,4% no volume contratado e de 8,8% no número de agricultores beneficiados.

Segundo o superintendente estadual do Banco em Pernambuco, Hugo Luiz de Queiroz, "o crescimento das contratações mostra a força da agricultura familiar no Estado e a importância do crédito como instrumento de transformação. Cada operação representa mais renda, mais produção e mais desenvolvimento para o campo pernambucano”.

Financiamentos

O presidente do BNB, Wanger de Alencar, afirma que os financiamentos rurais exercem uma função social importante para o país. “A agricultura familiar responde por cerca de 70% da produção de alimentos no Brasil, e o Banco do Nordeste vem desempenhando o papel de principal agente financeiro dessa atividade na sua área de atuação. O valor médio de R$ 14 mil nas nossas operações faz toda a diferença para aumentar a produtividade, incrementar valor ao produto e permitir que esses alimentos cheguem à mesa de outras famílias na região”, afirma.

Do total de crédito contratado em 2025, mais de R$ 9,5 bilhões foram somente pelo Agroamigo, o programa de microcrédito rural orientado do Banco do Nordeste. Os recursos foram distribuídos em cerca de 750 mil operações. Altas de 10,6% e 8,8%, respectivamente, em relação ao ano anterior.

Segundo o superintendente de Agronegócio e Microfinança Rural do BNB, Luiz Sérgio Farias Machado, o desempenho de 2025 foi o melhor da história e consolida a importância do Banco para a agricultura familiar no País. "Em sete anos, o Banco do Nordeste passou de um patamar de contratação anual de R$ 3 bilhões para mais de R$ 10,5 bilhões. Um crescimento de 250%. Estamos aumentando não só o volume financiado quanto o suporte que damos ao produtor. Atualmente, o BNB está atuando até na melhoria sanitária das famílias, além de equipamentos, conectividade, melhoramento genético e outras tecnologias", afirma.

Veja também