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Caged Pernambuco cria 13,4 mil empregos formais em agosto e lidera geração de vagas no Nordeste Todos os cinco grandes setores da economia tiveram saldo positivo, com destaque para serviços, indústria e agropecuária; Estado soma 36,9 mil vagas formais em 2026

Pernambuco encerrou agosto com saldo positivo de 13.428 empregos formais, segundo dados do Novo Caged, divulgados nesta terça-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Com o resultado, o estado teve o melhor desempenho entre os estados nordestinos e ficou em terceiro lugar no país, atrás de São Paulo, com 42.533 vagas, e Rio de Janeiro, com 20.886.

O saldo pernambucano correspondeu a 22,6% dos empregos formais gerados no Nordeste durante o mês. Ao todo, foram registradas 67.513 admissões no estado, o maior número de contratações para um mês de agosto.

A geração de vagas ocorreu nos cinco principais setores da economia. Serviços lideraram, com 4.393 novos postos, seguidos pela indústria, com 3.296, agropecuária, com 2.981, construção, com 1.824, e comércio, responsável por 934 vagas. O setor comercial voltou ao campo positivo depois do saldo negativo registrado em julho.

A atividade sucroenergética também teve forte participação no resultado. A cadeia da cana-de-açúcar respondeu por 5.050 novos empregos, equivalente a 37,6% do saldo estadual. Entre os principais segmentos estão a fabricação de açúcar, com 2.790 vagas, e o cultivo de cana, com 1.413.

De janeiro a agosto, Pernambuco acumula 36.874 novos postos de trabalho com carteira assinada. Desse total, 26.769 foram registrados no setor de serviços. Já no período de 12 meses, entre setembro de 2025 e agosto de 2026, o Estado contabilizou 63.587 novas vagas, elevando o estoque de empregos formais para 1.550.518 vínculos, o maior patamar da série histórica.

Mesmo após a retirada dos efeitos sazonais, Pernambuco manteve resultado positivo. O saldo ajustado foi de 3.110 empregos em agosto, ante 748 em julho. O cálculo considera movimentos recorrentes em determinados períodos, como os relacionados ao ciclo da cana-de-açúcar.

Na Região Metropolitana do Recife, foram abertas 5.690 vagas no mês, o equivalente a 42,4% de todo o saldo registrado em Pernambuco.

Os números do Novo Caged podem sofrer alterações devido à inclusão posterior de declarações entregues pelas empresas. Por isso, o resultado de julho no Estado foi atualizado de 1.883 para 2.039 postos de trabalho.

No cenário nacional, o Brasil registrou 165.827 novos empregos formais em agosto, crescimento de 7,2% em relação ao mesmo mês de 2025. No acumulado de 2026, o país soma 1.134.033 vagas criadas.

Em Pernambuco, os homens ocuparam 10.055 das vagas abertas em agosto, enquanto as mulheres ficaram com 3.373 postos. A diferença está relacionada principalmente à participação de setores como agropecuária, indústria, construção e cadeia sucroenergética no resultado do mês.

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