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Mercado de trabalho Pernambuco cria 3,2 mil empregos em março e acelera geração de vagas em 2026 Estado registra forte recuperação no mercado de trabalho, impulsionado pelos setores de Serviços e Construção, e mais que dobra saldo de vagas no acumulado do ano.

Pernambuco registrou saldo positivo de 3.287 empregos formais em março de 2026, segundo dados do Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O dado representa uma variação de 210% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o estado havia fechado 2.990 postos de trabalho.

O resultado reflete uma forte recuperação e reforça a trajetória de crescimento do mercado de trabalho em Pernambuco em 2026.

O desempenho foi puxado principalmente pelos setores de Serviços e Construção Civil. Juntos, os dois segmentos responderam pela maior parte das contratações no mês, com destaque para Serviços, que geraram 5.900 vagas, e Construção, com saldo de 2.489 empregos.

O Comércio também apresentou resultado positivo, com 1.198 postos de trabalho.

“Estamos trabalhando incansavelmente para colocar Pernambuco em destaque no desenvolvimento econômico, com geração de emprego e renda. Muitas obras já foram entregues e muitas estão em andamento, como habitação, estradas e creches. O resultado mostra que estamos no caminho certo para garantir mais qualidade de vida para nosso povo”, destacou a governadora Raquel Lyra.

No acumulado do ano, Pernambuco já soma 5.897 empregos formais, mais que o dobro do registrado no mesmo período de 2025, quando o saldo foi de 2.786 vagas. O resultado mantém o estado entre os destaques do Nordeste, ocupando a 4ª posição na região e a 16ª colocação no cenário nacional.

Desde janeiro de 2023, Pernambuco acumula 188.983 empregos gerados, número superior ao total registrado entre 2010 e 2022, com uma diferença de 14.998 vagas, o que representa um avanço de 8,6%.

“Pernambuco vem consolidando um ambiente cada vez mais favorável à geração de empregos, com crescimento consistente e avanço em diferentes setores da economia. Os resultados refletem o esforço do Governo do Estado em atrair investimentos, fortalecer cadeias produtivas e ampliar oportunidades para a população”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Danielle Jar Souto.

“Nosso compromisso é preparar os pernambucanos para ocupar essas vagas, incentivar novos negócios e garantir que esse ciclo de crescimento seja sustentável e cada vez mais inclusivo em todo o estado”, ressaltou o secretário de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, Diogo Alexandre Gomes Neto.

O resultado de março consolida um início de ano positivo para Pernambuco e reforça a continuidade do ritmo de geração de empregos formais, com impacto direto na renda e na atividade econômica em todo o Estado.

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