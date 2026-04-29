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Mercado de trabalho

Pernambuco cria 3,2 mil empregos em março e acelera geração de vagas em 2026

Estado registra forte recuperação no mercado de trabalho, impulsionado pelos setores de Serviços e Construção, e mais que dobra saldo de vagas no acumulado do ano.

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O desempenho foi puxado principalmente pelos setores de Serviços e Construção CivO desempenho foi puxado principalmente pelos setores de Serviços e Construção Civ - Foto: Ed Machado/Governo de Pernambuco

Pernambuco registrou saldo positivo de 3.287 empregos formais em março de 2026, segundo dados do Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O dado representa uma variação de 210% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o estado havia fechado 2.990 postos de trabalho.

O resultado reflete uma forte recuperação e reforça a trajetória de crescimento do mercado de trabalho em Pernambuco em 2026.

O desempenho foi puxado principalmente pelos setores de Serviços e Construção Civil. Juntos, os dois segmentos responderam pela maior parte das contratações no mês, com destaque para Serviços, que geraram 5.900 vagas, e Construção, com saldo de 2.489 empregos.

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O Comércio também apresentou resultado positivo, com 1.198 postos de trabalho.

“Estamos trabalhando incansavelmente para colocar Pernambuco em destaque no desenvolvimento econômico, com geração de emprego e renda. Muitas obras já foram entregues e muitas estão em andamento, como habitação, estradas e creches. O resultado mostra que estamos no caminho certo para garantir mais qualidade de vida para nosso povo”, destacou a governadora Raquel Lyra.

No acumulado do ano, Pernambuco já soma 5.897 empregos formais, mais que o dobro do registrado no mesmo período de 2025, quando o saldo foi de 2.786 vagas. O resultado mantém o estado entre os destaques do Nordeste, ocupando a 4ª posição na região e a 16ª colocação no cenário nacional.

Desde janeiro de 2023, Pernambuco acumula 188.983 empregos gerados, número superior ao total registrado entre 2010 e 2022, com uma diferença de 14.998 vagas, o que representa um avanço de 8,6%.

“Pernambuco vem consolidando um ambiente cada vez mais favorável à geração de empregos, com crescimento consistente e avanço em diferentes setores da economia. Os resultados refletem o esforço do Governo do Estado em atrair investimentos, fortalecer cadeias produtivas e ampliar oportunidades para a população”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Danielle Jar Souto.

“Nosso compromisso é preparar os pernambucanos para ocupar essas vagas, incentivar novos negócios e garantir que esse ciclo de crescimento seja sustentável e cada vez mais inclusivo em todo o estado”, ressaltou o secretário de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, Diogo Alexandre Gomes Neto.

O resultado de março consolida um início de ano positivo para Pernambuco e reforça a continuidade do ritmo de geração de empregos formais, com impacto direto na renda e na atividade econômica em todo o Estado.

 

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