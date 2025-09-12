A- A+

sindicato Pernambuco debate futuro da gestão pública em seminário promovido pelo SindGestor Com foco em inovação, eficiência e integridade, encontro reúne autoridades, gestores e especialistas no Recife

O Sindicato dos Gestores Governamentais de Pernambuco (SindGestor-PE) está promovendo, nesta sexta-feira (12), o II Seminário de Gestão Governamental de Pernambuco, no Empresarial JCPM Trade Center, no Recife. O evento, que ocorre das 8h às 17h30, debate estratégias para modernizar e fortalecer a administração pública no estado, com o tema “Fortalecendo a Gestão Governamental em Pernambuco: Inovação, Eficiência e Integridade para o serviço público do futuro”.

Na mesa de abertura, a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause (PSD), se dirigiu aos servidores presentes e destacou o papel deles para o fortalecimento do serviço público.

“Vocês são servidores jovens, não pensem em aposentadoria. Pensem qual a próxima vida que vocês vão impactar. Aproveitem cada dia na ativa para transformar a vida das pessoas que vocês não vão conhecer, mas que têm pressa. É a pressa de um povo sofrido, mas corajoso e aguerrido, que depende de nós”, afirmou.

O presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Márcio Pochmann, palestrante principal do encontro, chamou atenção para a necessidade de integração dos dados públicos no planejamento governamental.

“Temos um desafio sobre a soberania dos dados. O estado não pode mais fazer políticas públicas sem reconhecer a importância desses dados. A administração pública possui uma diversidade de dados dispersos que precisam ser integrados e articulados para uma visão mais totalizante da realidade”, afirmou.

Já a economista Tânia Bacelar, sócia da Ceplan Consultoria, ressaltou a relevância de Pernambuco na gestão pública do país.

“Pernambuco sempre foi uma referência em gestão pública. Temos experiências muito interessantes no passado e hoje também. Dentro do Nordeste, Pernambuco merece um destaque, principalmente na gestão de segundo grau, com uma educação cada vez mais estratégica. O Ceará também é destaque, mas no ensino fundamental. São estados referência pro Brasil”, disse.

Abertura

A solenidade de abertura contou com a presença da vice-governadora Priscila Krause, além de representantes das secretarias de Administração, Educação, Segurança, Saúde, Fazenda e Planejamento, bem como de órgãos estaduais como a Condepe/Fidem. Também compuseram a mesa a secretária da Controladoria-Geral do Estado, Érika Lacet, o deputado estadual e gestor governamental Renato Antunes (PL), e representantes do SindGestor-PE.

Programação

A programação teve início às 8h, com o credenciamento dos participantes. Às 9h, foi realizada a abertura oficial e a instalação da mesa de honra.

Às 9h30, o presidente do IBGE, Márcio Pochmann, apresentou a palestra “Cenários e Macrotendências para a Gestão Pública no Brasil: Desafios e Oportunidades para a Governança do Futuro”, que contou com a mediação do secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional, Fabrício Marques.

Após um coffee break, às 10h40, a economista Tânia Bacelar conduziu o talk “Crescimento Econômico do Nordeste e Gestão Pública: Cenários para o Futuro”, debatido por Daniel Oliveira (Seplag) e Pabllo Brandão (Sudene), com mediação de Paula Guedes (Seplag).

Na sequência, às 11h30, ocorre o painel “Governança para Resultados: Como Alavancar a Eficiência em Todas as Esferas de Governo”, com participação de Eduardo Gonçalves (UPE), Anselmo Carvalho Filho (SAD) e Norma Guimarães (Jaboatão dos Guararapes), mediado por Bruno Cruz (Prefeitura do Recife).

Após a pausa para o almoço, às 13h30, serão anunciados os vencedores do Prêmio Aqui Tem GGOV, que reconheceram iniciativas de destaque em gestão governamental. Os premiados apresentaram seus projetos nas áreas de desenvolvimento municipal, inovação, gestão de pessoas, avaliação de políticas públicas e gestão estratégica.

Às 14h30, tem início o painel “Liderança no Serviço Público e a Construção de um Futuro Eficiente”, com a secretária de Administração de Pernambuco, Ana Maraíza, o professor Djalma Guimarães (UPE) e Wagner Lyra (IASSEPE), sob a mediação de Andrea Xaves (SAD).

Em seguida, às 15h20, o secretário da Controladoria-Geral do Recife, Severino Andrade, apresenta o talk “Governança e Compliance no Setor Público: Caminhos para a Transparência, Eficiência e Confiança do Cidadão”, com debate conduzido por Diego Moraes (SAD).

Às 16h10, o tema em debate é “Concessões Públicas e Inovação: Soluções Colaborativas para os Desafios Sociais”, apresentado por Marcelo Bruto (SEPE), com participação de Canton Wu (Seplag) e Jaelma Pontes (SAD), mediado por Amanda Aires (Secretaria de Desenvolvimento Econômico).

O evento será encerrado às 17h30, com um coffee final para os participantes. Todos os ingressos para o debate já foram esgotados.

