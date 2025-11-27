A- A+

Caged Pernambuco dobra geração de empregos em outubro e consolida crescimento acima da média nacional Estado cria 10.590 vagas formais no mês, acumula 72.210 empregos gerados em 2025 e chega a 183.196 novos postos de trabalho desde o início da gestão

Pernambuco registrou um dos melhores desempenhos do país na geração de empregos formais em outubro de 2025. De acordo com os dados do Novo Caged, o estado criou 10.596 novas vagas com carteira assinada no mês, um crescimento de 105% em relação ao mesmo período de 2024, quando haviam sido abertas 5.157 vagas.

Com esse resultado, Pernambuco soma 72.210 empregos formais gerados entre janeiro e outubro, número superior ao acumulado de 2024 no mesmo intervalo, que foi de 67.797 vagas, o que representa um crescimento de 6%.

“Pernambuco fecha o mês de outubro com 10.590 vagas de emprego criadas, um número maior que o dobro das vagas criadas no mesmo mês do ano passado, além de mais uma vez crescer acima da média do Brasil. E isso representa que estamos no caminho para levar o Estado de volta à liderança do Nordeste, gerando oportunidades e mudança de vida para o nosso povo”, destacou a governadora Raquel Lyra.

O avanço do mercado de trabalho estadual foi impulsionado principalmente pelos setores da Construção Civil, da Indústria e da Agropecuária. A Construção criou 14.270 novas vagas em 2025, quase o dobro das 7.617 registradas no ano anterior, resultado que indica crescimento de 87%.

A Indústria também apresentou desempenho positivo, com 9.153 postos criados no ano, 28% acima do registrado em 2024. A Agropecuária contabilizou 3.187 vagas acumuladas em 2025, em comparação com 2.788 no ano passado, o que representa alta de 14%.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, os resultados reforçam a consolidação de um ambiente econômico competitivo e favorável à expansão produtiva.

“Pernambuco vem diversificando sua economia, ampliando investimentos e fortalecendo cadeias estratégicas, especialmente nos setores industrial e de infraestrutura. O Governo de Pernambuco segue adotando políticas de qualificação profissional, modernização da infraestrutura e estímulo ao empreendedorismo, medidas que sustentam o crescimento do emprego e da renda em todas as regiões do Estado”, disse.

Os Serviços permanecem como o setor com maior volume de contratações, com 40.696 vagas acumuladas no ano, enquanto o Comércio encerrou o período com 6.006 vagas, em movimento de retração em relação às 9.568 registradas no ano anterior.

A geração de empregos em outubro também apresentou crescimento significativo entre homens e mulheres. Entre os homens, foram criadas 6.425 vagas, resultado muito superior ao de 2024, que havia sido de 2.451, o que indica aumento de 162%. Entre as mulheres, foram 4.171 vagas em outubro de 2025, em comparação com 2.706 no mesmo período do ano passado, o que representa crescimento de 54%.

“Pernambuco dobrar a geração de empregos em outubro mostra a força do trabalho que estamos realizando. Só este ano já são mais de 72 mil vagas formais, impulsionadas pela construção civil, indústria, agropecuária e pelo setor de serviços. Esse avanço é fruto da qualificação profissional, do apoio ao empreendedorismo e das oportunidades que estamos criando em todas as regiões do Estado. Seguiremos firmes para que esse crescimento chegue a mais pernambucanos”, ressaltou o secretário de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco, Emmanuel Fernandes.

Novo Caged

O Novo Caged integra informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do eSocial e do sistema Empregador Web. O levantamento contabiliza o saldo de empregos formais com base na diferença entre admissões e desligamentos.

