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Construção Pernambuco é o 2º estado que mais gerou empregos na construção civil no Brasil Com mais de 19 mil vagas criadas em 12 meses, resultado é impulsionado por investimento histórico em infraestrutura e aquecimento do setor

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Nos últimos 12 meses (março de 2025 a março de 2026), Pernambuco gerou 19.418 empregos formais no setor da construção civil, ficando apenas atrás de São Paulo, com 24.290 postos de trabalho, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

No recorte das obras de infraestrutura, divisão da construção, Pernambuco também foi o segundo estado brasileiro com mais empregos gerados, com 7.860 postos de trabalho. Os números nesse período reforçam o impacto do maior volume de investimento realizado nos últimos 11 anos pelo Estado, que foi alcançado em 2025.

No estoque geral de empregos formais, Pernambuco também se destacou, consolidando-se como o quarto do país, com 75.278 postos de trabalho gerados nesse período. Desempenho que foi puxado principalmente pela construção civil e pelo setor de serviços.

Em outra divisão da construção, a construção de edifícios, que contempla também obras de casas, Pernambuco foi a segunda unidade da federação que mais gerou empregos, com 9.746, enquanto a maioria dos estados teve uma geração de postos de emprego bem abaixo e, em alguns casos, até negativa.

“Os dados demonstram claramente a capacidade que a gestão da governadora Raquel Lyra tem de impulsionar a geração de empregos, levando Pernambuco aos primeiros lugares do comparativo nacional do Caged. Todos os setores da economia vêm crescendo, principalmente a construção civil, que conta hoje com o fato do Estado executar um volume de investimento recorde na história recente. Ficamos somente atrás de São Paulo, que é a maior economia do país, mostrando como Pernambuco tem um crescimento sustentado, gerando mais empregos e renda para os pernambucanos”, destacou o secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional, Fabrício Marques.

*Com informações da assessoria

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