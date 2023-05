A- A+

Benefício Bolsa Família: Pernambuco é o quarto estado com maior número de beneficiados Segundo dados do Governo Federa, este mês, 1,67 milhão de pessoas serão atendidas

Dados do Governo Federal mostram que Pernambuco é o segundo estado do Nordeste e o quarto do país com maior número de famílias contempladas no mês de maio pelo programa Bolsa Família. Ao todo, estão sendo contemplados 1,67 milhão de pessoas – números que ficam atrás dos de São Paulo, da Bahia e do Rio de Janeiro em número de beneficiários.

Os pagamentos começaram hoje (18) para beneficiários com o final do Número de Identificação Social (NIS) 1 e o calendário de repasses segue até dia 31.

No Recife, o programa atende 141.812 famílias - é o município com maior número de contemplados. Jaboatão dos Guararapes (103.220), Olinda (65.098), Petrolina (50.720) e Paulista (49.505) completam a lista dos cinco municípios com mais famílias no Estado.

O Nordeste é a região com mais integrantes no Bolsa Família. São mais de 9,7 milhões de famílias nos nove estados. Para isso, o investimento do Governo Federal é de R$ 6,3 bilhões. O benefício médio pago na região é de R$ 664,38.

O Sudeste vem em seguida. São 6,33 milhões de famílias. Os repasses superam R$ 4,25 bilhões e o valor médio nos quatro estados é de R$ 672,32.

Na sequência aparecem o Norte (2,59 milhões de famílias nos sete estados), o Sul (1,43 milhão nos três estados) e o Centro-Oeste (1,13 milhão nos três estados e no Distrito Federal).

