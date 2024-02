Pernambuco e Recife decretam ponto facultativo para servidores públicos no Carnaval; confira datas

A- A+

O Governo de Pernambuco e a Prefeitura do Recife decretaram, nesta terça-feira (6), ponto facultativo para os servidores nos dias do Carnaval 2024. As determinações foram publicadas nos respectivos Diários Oficiais das gestões.

Para os servidores estaduais, o ponto facultativo será na segunda-feira (12), terça-feira (13) e Quarta-Feira de Cinzas (14).

No Recife, haverá um dia a mais de ponto facultativo: a sexta-feira (9). O expediente segue facultativo para os servidores na segunda-feira (12), terça-feira (13) e Quarta-Feira de Cinzas (14).

Este ano, a capital pernambucana terá um dia a mais no calendário oficial da Folia de Momo, já que a abertura será na quinta-feira (8).

Segundo o Governo do Estado e a Prefeitura do Recife, o ponto facultativo vale para os servidores lotados em repartições públicas e entidades da administração direta e indireta, com exceção daqueles serviços cujo funcionamento seja indispensável, a juízo da chefia do órgão.

