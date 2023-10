A- A+

Contratações Pernambuco e Recife registram alta em empregos formais no mês de agosto, segundo Novo Caged Estado atingiu maior saldo positivo, com 15.566 carteiras assinadas; o Recife teve um saldo de mais de 2,5 mil empregos apresentados no período

Pernambuco atingiu, no último mês de agosto, o maior saldo positivo na criação de postos de trabalho formal do Nordeste, com 15.566 novas carteiras assinadas no período, segundo dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados ontem (02) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O Recife também registrou crescimento, de acordo com a mesma pesquisa.

Os números representam a diferença entre as contratações e demissões durante o período. A capital pernambucana obteve, em agosto, o melhor resultado do ano, com um saldo de 2.514 postos de trabalho formal criados. No caso do Estado, o resultado é o terceiro maior do País, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Foi também o quarto mês consecutivo de saldo positivo em empregos formais.

No acumulado dos oito primeiros meses do ano, são 25.042 empregos gerados. De acordo com a governadora Raquel Lyra (PSDB), esse resultado “aponta para as mudanças que o Estado começa a perceber e que são frutos de uma transformação empreendida desde janeiro”. “Estamos no caminho certo para voltar a ser líder regional e referência nacional”, destacou a governadora.

Comparação positiva

Para a secretária em exercício de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco, Cristiane Andrade, os números evidenciam um crescimento de 3,8%, em relação ao mesmo mês de 2022. “Já em comparação ao mês de julho deste ano (4.401), o saldo de agosto se multiplicou em mais de três vezes, o que representa a quarta maior variação do Brasil”, destacou Cristiane.

Os cinco grandes setores produtivos em Pernambuco tiveram saldo de empregos positivo em agosto. O resultado foi puxado, principalmente, pelos setores da Indústria (6.884), Serviços (3.567) e do Agropecuário (2.854). Em seguida, aparecem Comércio (1.475) e Construção civil (786).

Quanto ao Recife, a cidade superou o melhor resultado anterior (fevereiro deste ano, com 2.027 postos). Além disso, chegou a um total de 10.513 novas vagas criadas e em atividade nos oito primeiros meses de 2023.

Segundo informações do município, desde o início da gestão do prefeito João Campos (PSB), já foram criados 66.736 empregos com carteira assinada. “O segundo semestre tende a se ajustar para as demandas de fim de ano, e os empregos são alguns desses indicadores”, destacou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife, Joana Portela Florêncio.





Ambiente de negócios

"Nosso trabalho junto ao setor privado para garantir a segurança do ambiente de negócios e a previsibilidade da gestão municipal no que está sendo realizado na cidade traz esse movimento, que é a geração de mais empregos com carteira assinada e já no começo do segundo semestre”, complementou Joana.

Com os números divulgados ontem, o Recife atingiu um estoque de empregos formais de 539.789. O saldo de mais de 2,5 mil empregos apresentado em agosto é resultado de 18.611 admissões e 16.097 desligamentos, sendo o setor de Serviços apresentando o saldo mais expressivo: 1.825 novos postos.

A Construção Civil ficou com o segundo posto, com saldo de 390; o Comércio em terceiro, com saldo de 293; e a Agropecuária em quarto, com 19. A Indústria foi o único a apresentar saldo negativo de apenas 13 demissões a mais.

Veja também

CONTAS PÚBLICAS Fazenda avalia projeto que reduz piso da saúde e emendas parlamentares