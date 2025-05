Pernambuco é reconhecido como zona livre de febre aftosa sem vacinação

A- A+

Pernambuco foi reconhecido, na quinta-feira (29), como zona livre de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). A certificação foi recebida pelo secretário de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, Cícero Moraes, durante a 92ª Sessão Geral da Assembleia Mundial dos Delegados Nacionais, realizada em Paris. Na mesma cerimônia, o Brasil também foi reconhecido como território livre da doença que atinge o rebanho bovino.

“O nosso governo tem trabalhado incansavelmente para fazer de Pernambuco cada vez mais um ambiente de prosperidade, e não podia ser diferente com o agronegócio. Receber esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo fortalecendo a produção de carne, permitindo aos produtores ampliarem seus horizontes e entrarem em mercados externos mais exigentes em relação ao consumo de produtos de origem animal”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

O novo status sanitário fortalece o agronegócio regional e nacional, possibilitando a ampliação das exportações e a abertura de mercados em países com maior rigor na entrada de produtos de origem animal. Com isso, Pernambuco passa a integrar a lista de zonas livres da febre aftosa sem vacinação com reconhecimento internacional, que já incluía Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e partes do Amazonas e do Mato Grosso.

O secretário Cícero Moraes destacou a conquista como resultado da articulação entre o governo estadual, os técnicos da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro) e os produtores rurais.

“É resultado do esforço do Governo Estadual, dos profissionais da nossa Agência Agropecuária — a Adagro — e dos produtores rurais e coloca Pernambuco em um novo patamar, que fortalece a produção já existente e torna o Estado mais atrativo para quem quiser instalar seu rebanho nas nossas terras”.

Atualmente, Pernambuco conta com cerca de 2,5 milhões de bovinos e 242,4 mil produtores rurais. Desde 2023, o Governo do Estado nomeou 183 servidores para a Adagro, entre fiscais estaduais agropecuários e assistentes de defesa agropecuária aprovados em concurso público, como parte do esforço de fortalecimento da gestão agropecuária.

Samy Bianchini, superintendente de defesa e inspeção animal da Adagro, também ressaltou a importância do reconhecimento.

“Os dois últimos anos foram cruciais para reconhecimento nacional de área livre de febre aftosa pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). O anúncio de zona livre de febre aftosa pela OMSA fortalecerá o trabalho do serviço veterinário oficial de Pernambuco, permitindo o trânsito e a comercialização de animais e seus produtos em escala nacional e Internacional. O título é de extrema importância para a defesa agropecuária de Pernambuco e consolida o trabalho dos servidores da Adagro”.

O processo de reconhecimento foi conduzido a partir do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para Febre Aftosa (PNEFA), coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário e executado pela Adagro. As ações incluíram controle de propriedades e rebanhos suscetíveis à febre aftosa — como bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e suínos —, além de monitoramento, vigilância, fiscalização e capacitação das equipes de defesa animal.

A delegação de Pernambuco na cerimônia em Paris também contou com a presença da superintendente de planejamento estratégico e convênios da Adagro, Késia Alcântara, e do coordenador de convênios, Fernando Miranda.



