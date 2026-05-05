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Pernambuco em Perspectiva Pernambuco em Perspectiva aposta na participação do público para redesenhar futuro do estado Iniciativa reuniu especialistas e gestores, e propostas resultarão em livro com diretrizes estratégicas

O projeto Pernambuco em Perspectiva realizou, nesta terça-feira (5), no Recife, mais uma etapa de construção coletiva voltada à formulação de propostas para o desenvolvimento do estado. Idealizada pelo consultor e sócio-fundador da TGI Consultoria, Francisco Cunha, em parceria com a Consultoria Econômica e Planejamento (Ceplan), a iniciativa reuniu especialistas, gestores e representantes da sociedade civil em torno do redesenho do modelo de crescimento pernambucano.

O consultor defende a necessidade de um novo direcionamento no o atual modelo de desenvolvimento. “É chegado o momento de redesenhar esse modelo diante dos grandes desafios da atualidade, que não são os mesmos do século XX”, disse, citando temas como mudanças climáticas, transformação digital com inteligência artificial e a expansão do semiárido.

Para a economista e sócia da Ceplan, Tania Bacelar, um dos principais entraves ao desenvolvimento de Pernambuco está na ausência de planejamento de longo prazo. “A Constituição de 1988 não fala em plano estratégico, fala em Plano Plurianual (PPA), que é de quatro anos. Ou seja, você não tem a obrigação de ter uma leitura estratégica de longo prazo”, explicou.

Ao longo do projeto, foram promovidos encontros e palestras com especialistas. Agora, o foco foi na escuta ativa dos participantes. “Estamos trazendo os espectadores para que eles possam contribuir também. Hoje, o foco é escutar sugestões e opiniões sobre as prioridades importantes para o futuro do estado”, acrescentou Francisco Cunha.

O consultor e sócio-fundador da TGI Consultoria, Francisco Cunha | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Para consolidar a escuta do público, foi realizada uma dinâmica participativa com a formação de 10 grupos. Os participantes foram convidados a debater e responder à seguinte questão: quais devem ser as três prioridades do próximo governo estadual para redesenhar o modelo de desenvolvimento. Dentre os assuntos, infraestrutura; redução de desigualdade social, justiça ambiental e climática; malha ferroviária, entre outros, foram citados como parte da solução.

Livro

As contribuições coletadas ao longo dos dois anos de projeto serão consolidadas em um livro, também intitulado Pernambuco em Perspectiva, com lançamento previsto para julho. A publicação será estruturada em três partes: um diagnóstico do cenário atual, a proposição de diretrizes e projetos estratégicos e, por fim, um compilado das discussões e conteúdos produzidos ao longo dos encontros.

A ideia é que o material sirva como referência para os candidatos ao governo do estado e para a sociedade. “Vai ser uma publicação de ampla divulgação, para que as pessoas possam ler e para que a sociedade se mobilize”, afirmou Cunha.

O consultou reforçou que o sucesso do redesenho do modelo depende da articulação entre diferentes atores. “Se conseguirmos mobilizar a sociedade, ter um governo com capacidade de execução e contar com o conhecimento produzido pela academia, temos uma chance de êxito muito elevada”, concluiu.

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