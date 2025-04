A- A+

Cruzeiros Pernambuco encerra Temporada de Cruzeiros com chegada do navio Ocean Marina Os turistas de cruzeiros avaliaram como positiva a passagem pelo estado

O estado de Pernambuco atingiu, na Temporada de Cruzeiros 2024/2025, um índice médio de 78,26%, classificando-se na "Zona de Excelência", segundo o indicador NPS (Net Promoter Score), que mede a satisfação dos turistas com o destino. A atual temporada termina nesta quinta-feira (10), com a chegada do 19º navio da temporada: o Ocean Marina.

O navio traz a bordo 978 passageiros que devem aproveitar o dia em terras pernambucanas. Além dos dados positivos do indicador NPS, quase 85% dos turistas de cruzeiros entrevistados promovem espontaneamente o estado como destino turístico.

“O ótimo resultado junto aos passageiros se dá, em grande parte, graças ao receptivo inovador batizado de “Pernambuco dos Cruzeiros”, que está oferecendo aos turistas que desembarcam em Recife uma experiência única de boas-vindas, com direito à degustação de welcome-drinks, apresentação de orquestra de frevo e passistas, além de feira de artesanato e produtos típicos de Pernambuco”, destacou o presidente do Porto do Recife, Paulo Nery.

Segundo o Governo de Pernambuco, foram 21 navios previstos, com 19 confirmados e um fluxo de mais de 26 mil turistas.

De acordo com Paulo Nery, o resultado é fruto de um esforço conjunto do Porto do Recife com a Secretaria de Turismo do Estado, Secretaria de Defesa Social, Empetur, Companhia Independente de Apoio ao Turista (Ciatur), CTTU e Guarda Municipal.

“A temporada de cruzeiros 2024/2025 se encerra com um saldo extremamente positivo, tivemos grande incremento na economia e no turismo de Pernambuco, com um fluxo de turistas acima da média e uma experiência muito satisfatória”, pontuou.

Destaque

Nesta temporada, o destaque ficou para o navio Costa Pacífica, que bateu recorde em suas duas passagens pelo Recife nesta temporada.

Na primeira parada no Porto do Recife no dia 17 de novembro, o navio trouxe 2.622 passageiros para conhecer Pernambuco, vindos de Tenerife, na Espanha. Do total, 488 turistas desembarcaram no Estado. Além disso, 608 passageiros embarcaram no navio, que seguiu rumo a Maceió.

Já no dia 31 de março, o navio Costa Pacífica retornou ao Porto do Recife, desta vez vindo do Rio de Janeiro. Foram 786 turistas embarcando no navio, 874 desembarcando e mais 1.969 turistas que passaram o dia conhecendo o Estado, totalizando 3.629 passageiros. Do Recife, o navio seguiu direto para Cabo Verde.

Outro destaque foi a passagem do navio residencial Villa Vie Odyssey, que atracou no cais 07, em frente ao Terminal Marítimo de Passageiros, uma operação que não ocorria há quase dois anos.

O navio residencial Odyssey partiu de Buenos Aires, na Argentina, no dia 18 de fevereiro e chegou ao Porto do Recife com cerca de 200 moradores a bordo, num cruzeiro de volta ao mundo que conta com três anos e meio de duração e é um dos dois únicos navios de cruzeiro residenciais a nível mundial.

Veja também