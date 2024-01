A- A+

EMPREGO Pernambuco fecha 2023 com maior salário médio do Nordeste A média salarial no Estado cresceu 6,38%, em relação a dezembro do ano passado

Segundo os dados do Novo Caged, divulgados nesta terça-feira (30) pelo Ministério do Tranalho e Emprego, no mês de dezembro de 2023, Pernambuco atingiu o maior valor de salário médio real de admissão da região Nordeste, que corresponde a R$ 1.835,78.

A média salarial no Estado cresceu 6,38%, em relação a dezembro do ano passado. A remuneração média do trabalhador formal, em Pernambuco, teve a terceira maior variação positiva do Brasil.

Segundo o levantamento, o Estado encerrou o ano com a criação de 51.541 postos de trabalho, de janeiro a dezembro.

Com esse resultado, Pernambuco subiu duas posições no ranking nacional em relação ao ano de 2022, quando ocupava o décimo lugar. Cerca de 8.635 postos de trabalho foram fechado em Pernambuco.

“Pernambuco é, hoje, o maior salário do Nordeste, e isso é uma marca importante, porque a gente está dando mais renda e dignidade para as famílias. Para coroar nossa situação, ainda estamos no oitavo lugar no Brasil em geração de emprego. Ou seja, saltamos em duas posições em relação ao ano de 2022, e isso é um marco”, disse a secretária de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, Amanda Aires.

A gestora apontou outro fator positivo nos dados apresentados pelo Caged. “Além disso, fechamos 2023 com mais de 50 mil postos de trabalho, um saldo positivo para o Estado. Isso também mostra que as ações estão sendo feitas, o ambiente é de otimismo e há uma clara retomada da economia pernambucana”, completa.

