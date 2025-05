A- A+

vagas de emprego Pernambuco fecha abril com 7.501 vagas de emprego e eleva posição no ranking regional As mulheres tiveram grande destaque, alcançando cerca de 4.474 novos postos de trabalho

Pernambuco teve um saldo positivo de 7.501 novos postos de trabalho com carteira assinada em abril de 2025. Segundo dados do Novo Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o estado acumulou até agora 120.918 empregos formais gerados desde o início da atual gestão.

“Pernambuco volta a crescer e demonstra que vive um novo momento na geração de emprego e renda. São 7,5 mil novas vagas criadas que são resultado de políticas voltadas para a empregabilidade, a exemplo do Bora Empreender e do Qualifica PE, além de liberação de créditos para microempreendedores por meio de fomento. Além disso, nosso governo tem trabalhado fortemente para que novas empresas se instalem aqui, investimentos aconteçam para gerar ainda mais oportunidades para a nossa gente”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Neste mês, o destaque foi para o setor de Serviços responsável por 7.661 novas vagas, sendo 5.379 delas geradas dentro da categoria “Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas”. Em seguida, o destaque foi para o Comércio com 1.731 vagas e para a Construção Civil com 1.640 vagas.

“Os dados confirmam que as políticas do Governo do Estado para o fortalecimento da economia e incentivo à empregabilidade estão gerando resultados concretos. A Sedepe segue investindo em ações que conectem os trabalhadores às oportunidades, como os programas de qualificação, que já têm lançamento de novos cronogramas previsto para o mês de julho”, afirma o secretário de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco, Manuca.

Além disso, somente em abril 4.474 lugares foram ocupados por mulheres. O valor representa cerca de 60% do total gerado no mês, reforçando uma tendência de maior inclusão feminina no mercado formal. Enquanto isso, o salário médio de admissão no estado em abril foi de R$ 1.943,88, mantendo estabilidade em relação aos meses anteriores e refletindo o perfil das vagas criadas predominantemente em setores com remuneração intermediária.

Por fim, a performance do estado elevou sua posição no ranking do Nordeste para o terceiro maior gerador de empregos na região. Agora, Pernambuco fica atrás apenas do Ceará com a geração de 9.221 empregos e da Bahia com 14.353 vagas.

