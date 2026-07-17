A- A+

empregabilidade Pernambuco fecha maio com saldo positivo de mais de 5,8 mil empregos formais Na comparação com abril, o saldo de empregos apresentou crescimento de 69,6%

Pernambuco encerrou o mês de maio de 2026 com avanços na empregabilidade formal. Durante o período, houve um saldo positivo de 5.894 postos de trabalho com carteira assinada, resultado da diferença entre 57.870 admissões e 51.976 desligamentos. Os dados, captados junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e analisados pelo Hub do Comércio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE), mostram que o estado alcançou um estoque de 1.528.368 vínculos formais de emprego.

Na comparação com abril, o saldo de empregos apresentou crescimento de 69,6%, indicando aceleração das contratações formais no mercado de trabalho pernambucano. Em relação a maio de 2025, entretanto, houve redução de 40,8% no saldo.

Entre os grupos ocupacionais, os trabalhadores dos serviços e vendedores do comércio em lojas e mercados apresentaram o maior saldo, com 1.931 novos empregos, resultado de 18.171 admissões e 16.240 desligamentos. Também se destacou o grupo de trabalhadores de serviços administrativos, que registrou saldo de 1.736 vagas, após 11.207 contratações e 9.471 desligamentos.

Em sentido contrário, as atividades de serviços de reparação e manutenção apresentaram ligeiro recuo, com saldo negativo de 20 postos de trabalho, decorrente de 1.061 admissões e 1.081 desligamentos.

"Os dados de maio mostraram que o comércio e os serviços continuam sustentando a geração de empregos em Pernambuco. O desempenho desses segmentos demonstra a capacidade de resposta das empresas diante do aumento da demanda e reforça a importância de um ambiente econômico que favoreça o consumo e o aumento da atividade produtiva", afirma o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco, Bernardo Peixoto.

Já segundo o economista da Fecomércio Pernambuco, Rafael Lima, embora o saldo permaneça positivo, a comparação anual recomenda uma análise mais ampla do cenário econômico.

"O crescimento em relação ao mês anterior indica fortalecimento das contratações formais ao longo do segundo trimestre. Por outro lado, a redução frente a maio de 2025 indica uma base de comparação um ritmo de expansão mais moderado em 2026. Ainda assim, o fato de comércio e serviços concentrarem mais de 60% das vagas geradas demonstra que o setor terciário permanece como o motor da geração de emprego formal no estado”, aponta.

*Com informações da assessoria

Veja também