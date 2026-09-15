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conexão Pernambuco ganha nova rota aérea entre Montevidéu e Recife Operação da JetSmart terá voos diários durante a alta temporada, ampliando para nove as frequências semanais entre Pernambuco e o Uruguai a partir de janeiro de 2027

Pernambuco ganhará uma nova conexão internacional a partir de janeiro de 2027. A JetSmart anuncia junto ao governo de Pernambuco nesta terça-feira (15) o lançamento da rota direta entre Montevidéu, capital do Uruguai, e o Recife. A operação começa no dia 7 de janeiro e contará inicialmente com voos diários até o final de março, reforçando a conectividade do Estado com um dos mercados estratégicos da América do Sul.

Com a nova operação da companhia aérea, Pernambuco ampliará a oferta entre Recife e a capital uruguaia durante a alta temporada. Atualmente, o destino conta com duas frequências semanais regulares entre Montevidéu e Recife. Com os sete novos voos da JetSmart, serão nove ligações semanais entre as duas cidades a partir de janeiro.

Segundo dados do Setor de Estudos e Pesquisas (SEP) da Empresa Pernambucana de Turismo (Empetur), o Uruguai é hoje o terceiro principal mercado emissor internacional para Pernambuco. Entre janeiro e julho de 2026, houve um aumento na chegada de turistas uruguaios de 21,78% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A chegada da nova rota também amplia a presença da companhia em Pernambuco, que opera a ligação entre Buenos Aires, na Argentina, e o Recife. A nova operação integra o REConecta, política de incentivo à atração de novas rotas aéreas criada em 2024. O programa vem sendo utilizado como instrumento para ampliar a conectividade internacional do estado e fortalecer a competitividade de Pernambuco na atração de novas companhias, frequências e mercados emissores.

"Pernambuco vive o melhor momento da sua história em conectividade aérea. Saímos de três rotas internacionais diretas, em 2023, para treze hoje, com mais de 50 frequências semanais. A chegada da JetSmart em Montevidéu se soma a esse movimento e mostra que o mercado reconhece o potencial do nosso destino. Cada nova rota significa mais turistas chegando, mais negócios sendo gerados e mais renda circulando no Estado. É isso que o REConecta vem construindo junto com o governo de Pernambuco", destaca Eduardo Loyo, presidente da Empetur.

Conectividade

O avanço da conectividade se reflete nos números: entre janeiro e julho de 2026, o Aeroporto Internacional do Recife registrou crescimento de 40,18% na movimentação de passageiros internacionais em comparação com o mesmo período de 2025, com um total de 349 mil passageiros em voos internacionais. Os estrangeiros representam 46,18% das entradas internacionais pelo terminal, percentual que era de 34,82% no ano anterior.

A ampliação da conectividade com Montevidéu ocorre em um momento de fortalecimento da presença de Pernambuco no mercado sul-americano. A Argentina lidera os mercados emissores internacionais para o Estado, com alta de 186,57% em 2026, seguida por Portugal e Uruguai. Argentina e Uruguai estão entre os mercados trabalhados pelo estado em ações de promoção, capacitação de agentes de viagens e relacionamento com operadoras e companhias aéreas.

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