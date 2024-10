A- A+

INAUGURAÇÃO Pernambuco ganha primeira loja de varejo do Grupo Mateus Unidade, no bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, representa a seleção e capacitação de mais 570 vagas de emprego

O Grupo Mateus irá inaugurar, na próxima quinta-feira (24,) às 8h, a primeira loja de varejo da rede em Pernambuco. A unidade fica na no bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife. São cerca de 6 mil m2 de área de venda, galeria de lojas e um estacionamento com mais de 700 vagas para carros e motos.

A abertura da loja de Casa Forte representa a seleção e capacitação de mais 570 novos colaboradores. “Nossa responsabilidade com desenvolvimento socioeconômico do Estado é proporcional ao nosso crescimento", garantiu o fundador do Grupo Mateus, Ilson Mateus.

Internamente, com a unidade de Casa Forte o Grupo Mateus promete encantar os clientes com um variado leque de serviços e envolvê-los em uma experiência de compra única.

Além dos mais de 17 mil produtos à venda, a loja possui uma praça gastronômica, com restaurante para 180 pessoas e cardápio que passeia da comida regional à oriental. A loja ainda tem uma cafeteria, boulangerie e adega com cerca de mil rótulos.

A curadoria de vinhos está sob a responsabilidade de outra bandeira do Grupo, o Spazio, que também ocupa um espaço diferenciado dentro da nova loja.

Especializado na venda de produtos importados selecionados e itens sofisticados para cozinha, o empório irá oferecer ainda programações de harmonização e festivais gastronômicos.

Outra bandeira do Grupo presente no Mateus Hiper Casa Forte é o Eletro Mateus com a oferta de móveis e eletrodomésticos em um departamento com exposição em formato inovador.

Conhecida pelas ofertas em suas lojas de atacarejo, a rede promete prosseguir com a política de preços competitivos também no varejo, com campanhas promocionais que também já são uma tradição da empresa no segmento.

“A escolha da bandeira de varejo foi estratégica e criteriosamente. Enxergamos, aqui, a necessidade de ampliar nossa presença trazendo ainda mais serviços. Temos o compromisso de manter nossa política promocional oferecendo aos nossos clientes uma experiência de compra diferenciada e ainda mais completa”, ressaltou Jesuino Martins, CEO do Grupo Mateus.

No próximo mês será aberta mais uma loja na capital pernambucana. "Estamos falando de mais contratações, cerca de 600. Sem contar os empregos indiretos gerados", revelou o fundador do Grupo.

A história do Grupo Mateus em Pernambuco começou em 2022, na cidade de Petrolina, no Sertão. Atualmente, já são onze lojas no Estado, sendo nove delas na Grande Recife.Também presente na cidade de Caruaru, no Agreste, a companhia é responsável pela geração de 4.346 empregos diretos em Pernambuco.

