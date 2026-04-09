Pernambuco ganha rota aérea para Cabo Verde

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As vendas para a nova rota aérea entre Recife e Cabo Verde começaram e a operação dos voos diretos está prevista para iniciar no dia 6 de maio de 2026. A ligação será operada pela companhia Cabo Verde Airlines, com duas frequências semanais, marcando a retomada de uma conexão entre o Nordeste brasileiro e o arquipélago africano.

A nova rota foi articulada pelo ex-ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, com o embaixador de Cabo Verde no Brasil, José Pedro Máximo Chantre D’Oliveira, e faz parte de uma estratégia mais ampla do governo brasileiro para ampliar a conectividade internacional e fortalecer as relações econômicas e culturais com países africanos, especialmente os de língua portuguesa.

Segundo Costa Filho, o retorno da ligação direta representa um passo importante para a integração entre os dois lados do Atlântico.

A rota contará com duas frequências semanais entre o Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes e a cidade de Praia. As partidas do continente africano ocorrerão às quintas e sábados, às 18h30, com chegada ao Recife às 22h30. Já os voos de retorno sairão da capital pernambucana às sextas e domingos, à 0h30, com pouso previsto para as 4h30.

“Essa rota é estratégica para Pernambuco e para o Brasil. Ela aproxima dois mercados com grande potencial econômico, fortalece o turismo e abre novas oportunidades comerciais entre o Nordeste brasileiro e a África”, afirmou o ex-ministro.

Conexão

A nova rota elimina a necessidade de conexões em Lisboa, o que atualmente pode elevar o tempo de viagem entre Recife e Cabo Verde para 12 ou 15 horas. Com o voo direto, a estimativa é de apenas 3 horas e 30 minutos de viagem.

Além da mobilidade de passageiros, o projeto também tem foco logístico. Cabo Verde vem se posicionando como um hub no Atlântico Médio, funcionando como ponte entre América do Sul, África Ocidental e Europa.

A partir do arquipélago africano, passageiros e cargas podem acessar os principais centros da África Ocidental em cerca de 1 hora de voo, alcançando um mercado regional formado por 15 países, incluindo economias importantes como Senegal, Gana e Nigéria.

Turismo

A retomada da rota também deve impulsionar o turismo entre os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), facilitando o fluxo de visitantes entre Brasil e África. Com cerca de 600 mil habitantes e o português como língua oficial, Cabo Verde tem o turismo como um dos principais motores da economia do país, respondendo por aproximadamente 25% do PIB cabo-verdiano.

Para Pernambuco, a expectativa é que Recife se consolide como um portão estratégico do Nordeste para o continente africano, ampliando oportunidades comerciais, intercâmbios educacionais e expansão de empresas brasileiras.

Oportunidade

De acordo com o Ministério dos Portos e Aeroportos, além do turismo, o novo voo também abre espaço para o transporte de cargas leves no porão das aeronaves, o que pode beneficiar setores como a exportação de frutas e produtos perecíveis do Nordeste, além do crescimento do e-commerce internacional e da logística para pequenas e médias empresas.

Reaproximação

A retomada da rota é vista como uma peça estratégica na política externa e econômica brasileira, permitindo que o país volte a se conectar diretamente com o continente africano sem depender de hubs europeus.

Com a nova operação prevista para maio, a expectativa é que a ligação Recife–Cabo Verde contribua para fortalecer o papel do Nordeste brasileiro nas rotas internacionais do Atlântico e ampliar as conexões econômicas, turísticas e culturais entre Brasil e África.

*Com informações da assessoria

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