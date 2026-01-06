A- A+

emprego Pernambuco gerou 192 mil empregos com carteira assinada entre janeiro de 2023 e novembro de 2025 Dados do Caged apontam que os cinco grandes grupos de atividades econômicas registraram saldo positivo

Pernambuco gerou 192.607 empregos formais entre o início de 2023 e novembro de 2025. Os dados do Novo Caged foram divulgados no final de dezembro pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Com isso, o estoque de vínculos formais no estado passou de 1.405.815 no final de 2022 para 1.598.422 em novembro de 2025.



Os cinco grandes grupos de atividades econômicas pesquisadas registraram saldo positivo no acumulado do período. O setor de serviços foi o que mais gerou empregos formais, tendo aberto 108.004 vagas. Em seguida aparecem o comércio, com 35.922 postos; a construção, que gerou 24.473 vínculos; a indústria (20.976) e a agropecuária (3.219).



Municípios

Recife foi o município pernambucano com maior saldo de empregos formais entre o início de 2023 e novembro de 2025, tendo gerado 66.403 novos empregos com carteiras assinadas. Em seguida aparecem Caruaru, com saldo de 13.164 vínculos, e Jaboatão dos Guararapes, com 12.170.





Gênero

No recorte por gênero, a maior parte dos empregos com carteira assinada gerados em Pernambuco entre 2023 e novembro de 2025 foi ocupada por homens: 110.234. No período, as mulheres foram responsáveis por ocupar 82.373 empregos.

Faixa etária e instrução

Quanto à faixa etária, a maior parte dos postos gerados no estado no período foi ocupada por jovens de 18 a 24 anos, que preencheram 144.111 novos empregos formais. Na análise sobre grau de instrução, a maioria dos vínculos foi ocupada por pessoas com ensino médio completo, que preencheram 166.740 postos.



