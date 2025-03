A- A+

Ressocialização Pernambuco inaugura oficina de costura em unidade prisional feminina Espaço começa a funcionar com 11 trabalhadoras e deve produzir 1.500 peças por dia

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (SEAP) inaugurou, nesta quinta-feira (27), uma oficina de costura na Colônia Penal Feminina do Recife (CPFR), no Engenho do Meio.

O espaço iniciou as atividades com 11 trabalhadoras e tem previsão de produção de 1.500 peças por dia, entre fronhas, cortinas e lençóis. O convênio prevê a participação de até 50 mulheres.

A iniciativa faz parte do programa Juntos pela Segurança, que busca ampliar as oportunidades de trabalho dentro do sistema prisional para estimular a reinserção social.

Com essa unidade, o estado soma seis fábricas inauguradas desde o início da atual gestão.

Expansão

De acordo com o secretário Paulo Paes, mais seis fábricas estão previstas para o primeiro semestre de 2025.

"Somente ofertando trabalho, estudo e profissionalização conseguiremos devolver essas pessoas melhores à sociedade", afirmou. A previsão do governo é alcançar 15 unidades até 2026.

A reeducanda Núbia Lins da Silva, de 40 anos, que tem 18 anos de experiência na costura, destacou a importância da iniciativa.

"Essa oportunidade serve de aprendizado, ocupa nossa mente e faz bem para a saúde mental", disse.

O trabalho dentro do presídio permite a remição de pena — um dia a menos a cada três trabalhados — e garante pagamento de um salário mínimo.

Além da oficina, a SEAP lançou o Programa Novos Passos, voltado para fortalecer ações de ressocialização em áreas como trabalho, educação e cidadania.

Em 2024, já foram implantadas cinco fábricas em quatro presídios do Agreste. A previsão é ampliar a oferta de vagas e capacitações dentro das unidades prisionais nos próximos anos.

