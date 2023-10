Pernambuco inicia obras de requalificação da PE-091, na Mata Norte; investimento é de R$ 17 milhões

A- A+

Com investimentos de R$ 17 milhões, o Governo de Pernambuco iniciou, nesta segunda-feira (30), as obras de requalificação da PE-091, no município de Macaparana, na Zona da Mata Norte do Estado.

A estrada liga Macaparana ao distrito de Pirauá. A previsão é que as obras sejam concluídas em seis meses.

O evento que marcou o início das obras reuniu centenas de moradores. Além disso, estiveram presentes na cerimônia a governadora Raquel Lyra (PSDB); a vice-governadora Priscila Krause (Cidadania), o prefeito do município, Paquinha (PP); o deputado federal Lula da Fonte (PP); o deputado estadual Antônio Moraes (PP); secretários estaduais e municipais e vereadores de Macaparana, entre outras autoridades.

Nesta segunda, Lyra cumpre uma série de visitas na Zona da Mata Norte e no Agreste do Estado. Após o evento de início das obras da PE-091, o deputado Antônio Moraes promoveu um almoço no distrito de Pirauá, que reuniu diversas autoridades.

Pela manhã, a governadora fez a entrega do Complexo Policial no município de Goiana, na Zona da Mata Norte. A gestora também assinou a ordem de serviço para restauração da PE-062, no município de Aliança. A estrada dá acesso ao distrito de Caueiras.

Durante a tarde, após a visita às obras da PE-091, em Macaparana, a governadora faz uma vistoria nas obras de restauração da PE-089, no distrito de Siriji, em São Vicente Férrer, no Agreste Setentrional. Ela também inaugura a primeira cozinha comunitária do município.

